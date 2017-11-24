Большому Уссурийскому дадут грузопассажирский пропуск

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что его ведомством разработаны предложения по созданию на государственной границе между Россией и Китаем грузопассажирского автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский.

«Проект такой концепции разработан, официально внесен в правительство Российской Федерации. В нем решается, в том числе, и вопрос грузопассажирского перехода, его организации. Рассчитываем, что концепция будет утверждена. Считаем, что в 2018 году один из ключевых вопросов станет берегоукрепление. Имея в виду, что в ходе небывалого паводка 2013 года остров был затоплен, это вопрос номер один, который после утверждения документа потребует решения», — отметил Александр Галушка.