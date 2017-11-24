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08:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Большому Уссурийскому дадут грузопассажирский пропуск

Минвостокразвития представило в правительство РФ концепцию погранперехода.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что его ведомством разработаны предложения по созданию на государственной границе между Россией и Китаем грузопассажирского автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский.

Разработка нашла отражение в концепции развития российской части острова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на официальный сайт минвостокразвития.

«Проект такой концепции разработан, официально внесен в правительство Российской Федерации. В нем решается, в том числе, и вопрос грузопассажирского перехода, его организации. Рассчитываем, что концепция будет утверждена. Считаем, что в 2018 году один из ключевых вопросов станет берегоукрепление. Имея в виду, что в ходе небывалого паводка 2013 года остров был затоплен, это вопрос номер один, который после утверждения документа потребует решения», — отметил Александр Галушка.

Напомним, по итогам заседания президиума Госсовета во время ВЭФ-2017 президент России Владимир Путин поручил правительству России к началу декабря представить предложения по реализации мероприятий, направленных на создание на государственной границе между Россией и Китаем грузопассажирского автомобильного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский.

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