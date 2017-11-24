В Уфе начали строить площадку для выгула собак
УФА, 24 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Площадка для выгула собак появится на Тропе здоровья «Уфимские липы» по улице Р. Зорге.
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УФА, 24 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Площадка для выгула собак появится на Тропе здоровья «Уфимские липы» по улице Р. Зорге.
Как сообщили в администрации Октябрьского района, строительство уже началось. На огороженной территории будет установлен инвентарь для тренировки. Место для площадки указали сами владельцы собак в ходе встречи с представителями муниципалитета.