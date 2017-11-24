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11:29 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на проспекте Королёва построят новую сеть электроснабжения

Сколько на это потребуется денег — пока неизвестно.

В Омске на проспекте Королёва построят новую сеть электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Накануне, 23 ноября, в Омске состоялись публичные слушания по вопросам утверждения проекта благоустройства Октябрьского округа. Представители мэрии планируют построить кабельной линии электроснабжения по проспекту Королёва. Сеть будет обеспечивать электричеством жителей многоквартирных домов.

Напомним, что получить разрешение на строительство объекта невозможно без утверждения проекта межевания.

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