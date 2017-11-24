В Омске на проспекте Королёва построят новую сеть электроснабжения
Сколько на это потребуется денег — пока неизвестно.
Сколько на это потребуется денег — пока неизвестно.
В Омске на проспекте Королёва построят новую сеть электроснабжения. Об этом сообщает
Накануне, 23 ноября, в Омске состоялись публичные слушания по вопросам утверждения проекта благоустройства Октябрьского округа. Представители мэрии планируют построить кабельной линии электроснабжения по проспекту Королёва. Сеть будет обеспечивать электричеством жителей многоквартирных домов.
Напомним, что получить разрешение на строительство объекта невозможно без утверждения проекта межевания.