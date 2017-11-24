ЭСКБ продолжит отключения объектов электротранспорта Уфы за долги

С 24 ноября в связи с неисполнением обязательств по оплате потребления электроэнергии МУП «Управление электротранспорта ГО г. Уфа», ООО «ЭСКБ» вынуждено ограничить режим потребления электроэнергии еще на 2 тяговых подстанциях № 1 и № 12. Из-за этого окажутся затронуты троллейбусные маршруты 1, 2, 12, 19, 21, 22 и трамвайные маршруты 5, 7, 16.

При этом ответственность за перебои в работе городского электротранспорта ложится на потребителя-должника. Отметим, что ранее было введено ограничение на тяговых подстанциях № 18 и № 29, о чём предварительно были уведомлены предприятие-должник и Администрация ГО г. Уфа.

— Долг за электропотребление предприятий, обеспечивающих работу троллейбусов и трамваев в Уфе, уже превысил 200 млн рублей, — пояснил генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин. — От нашей компании в Администрацию Уфы и в МУЭТ было направлено не одно предупреждение о погашении задолженности, однако конструктивных ответов и оплаты мы не получили.