ЭСКБ продолжит отключения объектов электротранспорта Уфы за долги
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Как сообщила
С 24 ноября в связи с неисполнением обязательств по оплате потребления электроэнергии МУП «Управление электротранспорта ГО г. Уфа», ООО «ЭСКБ» вынуждено ограничить режим потребления электроэнергии еще на 2 тяговых подстанциях № 1 и № 12.
При этом ответственность за перебои в работе городского электротранспорта ложится на
— Долг за электропотребление предприятий, обеспечивающих работу троллейбусов и трамваев в Уфе, уже превысил 200 млн рублей, — пояснил генеральный директор ООО «ЭСКБ» Андрей Травкин. — От нашей компании в Администрацию Уфы и в МУЭТ было направлено не одно предупреждение о погашении задолженности, однако конструктивных ответов и оплаты мы не получили.
Общая задолженность предприятий, финансируемых из бюджета Уфы, составляет более 740 млн рублей. На настоящий момент в Уфе за организацию работы электротранспорта отвечают два предприятия — МУП «Управление инфраструктурой транспорта ГО г. Уфа» (УИТ) и МУП «Управление электротранспорта ГО г. Уфа» (МУЭТ). Глубина долга предприятий составляет 10 месяцев, в октябре стоимость электропотребления обоих предприятий, обеспечивающих работу троллейбусов и трамваев в Уфе, превысила сумму 9 млн рублей. Если ситуация с платежной дисциплиной не нормализуется, то ООО «ЭСКБ» будет вынуждено увеличить объемы ограничения подачи электроэнергии должника.