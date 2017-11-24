Гостиницу Hyatt могут исключить из программы подготовки к ЧМ-2018 в Ростове

Как значится в пояснительной записке, это делается это «в целях актуализации перечня мероприятий с учетом требований ФИФА и предложений правительства Ростовской области, согласованных Федеральным агентством по туризму».

В Министерстве спорта России обратили внимание на то, что финансирование объекта инвесторами недостаточно, поэтому целесообразно исключить мероприятия по строительству гостиниц, реализацию которого невозможно завершить до начала ЧМ-2018.

«Указанный объект не рассматривается официальным партнером FIFA по размещению ООО “МАТЧ Аккоммодейшн” в качестве гостиницы для размещения основных клиентских групп FIFA, таких как VIP FIFA, арбитры, команды и Медиа группа», — сообщает министерство.

Чиновники также отметили, что существующая гостиничная инфраструктура и реализуемые мероприятия позволяют обеспечить размещение всех клиентских групп FIFA во время проведения Мундиаля.

Напомним, ранее из программы подготовки убрали другую недостроенную гостиницу Sheraton, которая возводится на проспекте Сиверса. Ее заменили на отель Radisson Blu, который находится на улице Береговой. Также в программу подготовки к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону включены отели Mercure, «Дон Кихот», «Доломан».