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17:26 (мск), источник: Деловое сообщество

Гостиницу Hyatt могут исключить из программы подготовки к ЧМ-2018 в Ростове

Министерство спорта России предложило исключить строительство 5-звездочной гостиницы Hyatt Regency Don-Plaza-Rostov в центре Ростова-на-Дону из программы подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018. Это следует из материалов, которые размещены на портале нормативно-правовых актов.

Как значится в пояснительной записке, это делается это «в целях актуализации перечня мероприятий с учетом требований ФИФА и предложений правительства Ростовской области, согласованных Федеральным агентством по туризму».

В Министерстве спорта России обратили внимание на то, что финансирование объекта инвесторами недостаточно, поэтому целесообразно исключить мероприятия по строительству гостиниц, реализацию которого невозможно завершить до начала ЧМ-2018.

«Указанный объект не рассматривается официальным партнером FIFA по размещению ООО “МАТЧ Аккоммодейшн” в качестве гостиницы для размещения основных клиентских групп FIFA, таких как VIP FIFA, арбитры, команды и Медиа группа», — сообщает министерство.

Чиновники также отметили, что существующая гостиничная инфраструктура и реализуемые мероприятия позволяют обеспечить размещение всех клиентских групп FIFA во время проведения Мундиаля.

Напомним, ранее из программы подготовки убрали другую недостроенную гостиницу Sheraton, которая возводится на проспекте Сиверса. Ее заменили на отель Radisson Blu, который находится на улице Береговой. Также в программу подготовки к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону включены отели Mercure, «Дон Кихот», «Доломан».

Отель Hyatt строится на улице Большой Садовой с 2007 года, срок его запуска переносился несколько раз из-за удорожания проекта: сначала на 2009 год, затем — на конец 2015 года. Планируется, что на территории комплекса будут кроме пятизвездочной гостиницы на 224 номера будут работать конгрессные площади, конференц-зал, а также спа, фитнесс-центр, бассейн и 1,6 тыс. кв. м торговых площадей. Готовность объекта на данный момент составляет 83%.

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