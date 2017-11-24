Улицу или сквер в одном из городов на Кипре назовут в честь Геленджика

— Мы действительно заинтересованы в укреплении наших дружеских связей и готовы многое инвестировать в их развитие. Нам есть чему поучиться у вас. Так, мы уже планируем перенять ваш опыт по обеспечению безопасности жителей и гостей города и установке камер видеонаблюдения в общественных местах, — сказал Яннис Карусос.