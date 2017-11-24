Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
Клоги способны «убить» ваши ноги
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Суд принял решение по пострадавшему от санкций США россиянину
«Почему я родила ребенка от своего насильника»Кэтрин решила оставить ребенка, но самым трудным для нее оказалось смотреть своему сыну в глаза
Эксперт: Путин может парализовать США до 2020 года
Алина Кабаева поразила всех кожаным костюмом
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Вдова Марьянова в письме мужу: Я умираю медленно
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
Яна Рудковская надела яркое платье с орнаментом
Шик и блеск: Ольга Бузова примерила эффектное мини-платье
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их обратно в ДНР
Крупная армейская колонна вошла в Луганск - СМИ
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
13:07 (мск), источник: Комсомольская правда

Улицу или сквер в одном из городов на Кипре назовут в честь Геленджика

В Геленджик приехала делегация из города-побратима Айя Напы, что на Кипре. Возглавлял ее мэр Яннис Карусос.

Источник: Комсомольская правда

Общаясь с властями Геленджика, он заявил, что российский курорт произвел на делегацию большое впечатление.

— Мы действительно заинтересованы в укреплении наших дружеских связей и готовы многое инвестировать в их развитие. Нам есть чему поучиться у вас. Так, мы уже планируем перенять ваш опыт по обеспечению безопасности жителей и гостей города и установке камер видеонаблюдения в общественных местах, — сказал Яннис Карусос.

В свою очередь глава Геленджика Виктор Хрестин заявил, что к следующему курортному сезону будет благоустроена новая зона отдыха, посвященная установлению побратимских связей с кипрским городом.

В Айя Напе также одна из улиц либо сквер будет назван в честь Геленджика.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На Новой площади автобусы станут ходить быстрее
Рынок онлайн-торговли в Интернете: кто все это регулирует
Госдума приняла бюджет на 2018-2020 годы
В Сети появилось видео прибытия главы ЛНР в Россию
«Роскосмос» и S7 вместе построят космодром на орбите Земли
Один из южных регионов России столкнулся с генетической угрозой
Оппозиция: новый лидер Зимбабве вряд ли изменит страну
Ума Турман прокомментировала обвинения в адрес Харви Вайнштейна
Российскому школьнику грозит 2 года тюрьмы за взлом дневника
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» выиграли свои матчи в Лиге Европы После окончания встреч тренеры и игроки дали свою оценку происшедшему и заглянули в ближайший тур РФПЛ
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Джиган впервые показал младшую дочь Поклонники отмечают, что Майя растет копией мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь