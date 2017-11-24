Ростовский водоканал нашел способ борьбы с охотниками за металлом

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

На металлические люковые крышки водопроводных и канализационных сетей будут наносить особые инвентарные номера. Таким способом в организации надеются снизить количество краж и облегчить процесс «опознания» имущества предприятия в случае, если крышку все-таки украдут.

По словам сотрудников предприятия, несмотря ни на что «охотников за металлом» меньше не становится.

«Один из громких случаев кражи люков произошел в конце июля. Двое молодых людей посреди белого дня с помощью самодельной тележки пытались вывезти с городской набережной несколько крышек. Ноша жуликов была настолько тяжела, что своими неповоротливыми маневрами они создали затор на проезжей части. Вскоре подоспели сотрудники правоохранительных органов, которых на место вызвали специалисты службы экономической безопасности Водоканала — в это время они осуществляли плановый объезд канализационных сетей предприятия и, что называется, поймали воров “с поличным”. Известно, что суд приговорил виновных в краже к реальному сроку лишения свободы», — рассказали в Водоканале.