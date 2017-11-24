Судьба пяти долгостроев в Нижнем Новгороде остается неизвестной

Источник: НИА-Нижний Новгород

Данные по достройке объектов долевого строительства НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве строительства 24 ноября 2017 года.

Согласно информации, в 2018 году запланировано решение проблем граждан по 11 «проблемным» объектам, дольщиками которых являются 386 граждан, в 2019 году — по двум объектам (403 дольщика). По еще пяти недостроенным объектам, где дольщиками выступают 1410 граждан, сроки решения проблем в настоящее время не определены.

В частности, достройка дома в границах ул. Большой Печерской и пл. Сенной откладывается про причине того, что на данный момент продолжается процедура банкротства ООО «ВВСК», являющегося застройщиком указанного объекта и стройки на ул. Славянской, 35. Также по-прежнему остаются неопределенными сроки достройки дома по ул. Трудовая, 30 в связи с судебными разбирательствами по ООО Фирма «Альтернатива».

В указанное число граждан входят и дольщики второй очереди домов ЖК «Европейский» (два дома). При этом по данным минстроя, с 2011 года было завершено строительством и введено в эксплуатацию 35 жилых домов-долгостроев общей площадью 255 тысяч кв метров, в результате чего 3,9 тысячи граждан получили свои квартиры (в том числе два дома введены в эксплуатацию в 2017 году).

За шесть лет объем предоставленной региональной поддержки на решение проблем участников долевого строительства составил 726 млн рублей. На данный момент в Нижегородской области строительство осуществляют 114 застройщиков на 491 объектах (в том числе в 478 жилых домах). На учете состоят 16 тысяч 785 договоров участия в долевом строительстве.