Судьба пяти долгостроев в Нижнем Новгороде остается неизвестной
Судьба пяти
Судьба пяти
Данные по достройке объектов долевого строительства НИА «Нижний Новгород» сообщили в региональном министерстве строительства 24 ноября 2017 года.
Согласно информации, в 2018 году запланировано решение проблем граждан по 11 «проблемным» объектам, дольщиками которых являются 386 граждан, в 2019 году — по двум объектам (403 дольщика). По еще пяти недостроенным объектам, где дольщиками выступают 1410 граждан, сроки решения проблем в настоящее время не определены.
В частности, достройка дома в границах ул. Большой Печерской и пл. Сенной откладывается про причине того, что на данный момент продолжается процедура банкротства ООО «ВВСК», являющегося застройщиком указанного объекта и стройки на ул. Славянской, 35. Также
В указанное число граждан входят и дольщики второй очереди домов ЖК «Европейский» (два дома). При этом по данным минстроя, с 2011 года было завершено строительством и введено в эксплуатацию 35 жилых
За шесть лет объем предоставленной региональной поддержки на решение проблем участников долевого строительства составил 726 млн рублей. На данный момент в Нижегородской области строительство осуществляют 114 застройщиков на 491 объектах (в том числе в 478 жилых домах). На учете состоят 16 тысяч 785 договоров участия в долевом строительстве.
Напомним, что в ноябре текущего года нижегородское правительство сообщило о намерении выделить 163 млн рублей на достройку «долгостроев» в 2018 году. При этом, на анонсируемую достройку двух домов второй очереди ЖК «Европейский» необходимо более 300 млн рублей, на достройку ЖК «Новинки Smart City» — 2,26 млрд рублей.