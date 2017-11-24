Президентские гранты получили 33 некоммерческие организации Дона
Президентские гранты получили 33 некоммерческие организации Ростовской области.
Президентские гранты получили 33 некоммерческие организации Ростовской области.
Согласно информации из официальных источников, общая сумма предоставленных донским НКО составила 39,7 млн рублей.
Более 2 млн рублей из этой суммы планируется затратить на реализацию проекта по вовлечению местного населения в сохранение природного наследия Донского края.
Еще 2,1 млн рублей пойдет развитие сети служб профилактики социального сиротства на территории региона.
В 2017 год конкурс по выделению грантов НКО проводится уже во второй раз. Победителями первого конкурса стали 11 некоммерческих организаций Дона.