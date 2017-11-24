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15:53 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Президентские гранты получили 33 некоммерческие организации Дона

Президентские гранты получили 33 некоммерческие организации Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, общая сумма предоставленных донским НКО составила 39,7 млн рублей.

Более 2 млн рублей из этой суммы планируется затратить на реализацию проекта по вовлечению местного населения в сохранение природного наследия Донского края.

Еще 2,1 млн рублей пойдет развитие сети служб профилактики социального сиротства на территории региона.

В 2017 год конкурс по выделению грантов НКО проводится уже во второй раз. Победителями первого конкурса стали 11 некоммерческих организаций Дона.

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