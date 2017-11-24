Милош Земан и Евгений Куйвашев посетили «Уральский завод гражданской авиации»
Завод является «якорным» резидентом второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина».
Завод является «якорным» резидентом второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина».
ЕКАТЕРИНБУРГ. Президент Чешской Республики Милош Земан в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева посетил «Уральский завод гражданской авиации» в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.
Завод является «якорным» резидентом второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина». В настоящее время здесь строится помещение для сборки 19-местных самолетов «Turbolet» чешской компании Aircraft Industries, которая принадлежит УГМК. За последние два года завод выпустил 9 самолетов L-410. Открытие нового корпуса позволит производить в год 15−20 самолетов и позволит увеличить численность занятых сотрудников до 600 человек, это в два раза больше количества работающих ныне.
Гостям показали, как будет устроена в будущем вся цепочка технологичного производства самолетов «L-410». Локализация подразумевает включение в процесс производства комплектующих многих предприятий области и России в целом, а самое главное, российская сборка машины позволит придать самолету то качество, которое необходимо отечественным заказчикам. Например, уже сейчас реализована версия L-410 с лыжами. Это было требование одного из российских покупателей.
Милошу Земану и Евгению Куйвашеву продемонстрировали образцы продукции завода.
В 2018 году на базе «Титановой долины» планируется создание целого авиационного кластера, основной задачей которого станет развитие авиастроения в Российской Федерации, реализация стратегии импортозамещения, создание высокотехнологичных производств. Ожидается, что резидентами второй очереди «Титановой долины» станут порядка десяти компаний авиастроительной отрасли.