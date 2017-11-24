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16:05 (мск), источник: Apiural.ru

Милош Земан и Евгений Куйвашев посетили «Уральский завод гражданской авиации»

Завод является «якорным» резидентом второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина».

Источник: AP 2017

ЕКАТЕРИНБУРГ. Президент Чешской Республики Милош Земан в сопровождении губернатора Евгения Куйвашева посетил «Уральский завод гражданской авиации» в Екатеринбурге. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

Завод является «якорным» резидентом второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина». В настоящее время здесь строится помещение для сборки 19-местных самолетов «Turbolet» чешской компании Aircraft Industries, которая принадлежит УГМК. За последние два года завод выпустил 9 самолетов L-410. Открытие нового корпуса позволит производить в год 15−20 самолетов и позволит увеличить численность занятых сотрудников до 600 человек, это в два раза больше количества работающих ныне.

Гостям показали, как будет устроена в будущем вся цепочка технологичного производства самолетов «L-410». Локализация подразумевает включение в процесс производства комплектующих многих предприятий области и России в целом, а самое главное, российская сборка машины позволит придать самолету то качество, которое необходимо отечественным заказчикам. Например, уже сейчас реализована версия L-410 с лыжами. Это было требование одного из российских покупателей.

Милошу Земану и Евгению Куйвашеву продемонстрировали образцы продукции завода.

В 2018 году на базе «Титановой долины» планируется создание целого авиационного кластера, основной задачей которого станет развитие авиастроения в Российской Федерации, реализация стратегии импортозамещения, создание высокотехнологичных производств. Ожидается, что резидентами второй очереди «Титановой долины» станут порядка десяти компаний авиастроительной отрасли.

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