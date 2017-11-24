Долги потребителей за «коммуналку» в Самарской области исчисляются миллиардами

Источник: Volga News

Лишают благ цивилизации

Общая задолженность жителей и предприятий Самары за услуги водоснабжения и водоотведения перед «Самарскими коммунальными системами» за десять месяцев этого года составила 1 миллиард 375 миллионов рублей. Из них физические лица (абоненты, находящиеся на прямых расчетах с «СКС») задолжали 699,3 млн рублей. Самарские УК, ТСЖ, ЖСК должны предприятию 499,4 млн рублей, еще 177 млн рублей долга накопилось у юридических лиц.

К должникам применяют разные разрешенные законом меры. Один из самых эффективных способов, по мнению «СКС», — точечное тампонирование канализации в многоквартирных домах. Одно только уведомление об отключении заставляет должников оплатить квитанции. За 10 месяцев 2017 года 81 самарец погасил задолженность на сумму 965 тысяч рублей после того, как им пришло уведомление о тампонировании канализации. Еще 56 жителей областной столицы оплатили долги на сумму 1,2 млн рублей только после того, как лишились возможности пользоваться канализацией в своей квартире.

Останутся без «голубого топлива»

Сумма долга самарских потребителей за газ перед Средневолжской газовой компанией (СВГК) на 1 октября составила 1 млрд 495 млн 480 тыс. рублей. Общее количество должников, не оплачивающих газ более месяца, составляет более 239,4 тысячи человек — это 23,8% от общего числа абонентов.

Долги представляют реальную угрозу для коммунального хозяйства Самарской области, поскольку коммунальщики из-за недостаточности средств вынуждены заниматься не модернизацией весьма изношенной самарской инфраструктуры, а банальным латанием дыр.

СВГК направляет квитанции, уведомления о долгах, проводит автоматический обзвон должников, смс-рассылку. Неплательщиков посещают контролеры абонентских служб. Однако самый эффективный способ борьбы с долгами — приостановка подачи газа. Сейчас продолжается кампания по отключению газа в многоквартирных домах. В ходе кампании 2017−2018 отключению подлежат 18,2 тысячи абонентов. Отключили газ уже более чем по трем тысячам адресов.

Дает результаты и активная судебная работа. За девять месяцев 2017 года в судебные органы направили 2,3 тыс. заявлений о взыскании задолженности на сумму более 87,2 млн рублей. Вынесено 1,6 тысячи судебных постановлений на общую сумму порядка 65,1 млн рублей. Фактически взыскано 23,6 млн рублей.

По наиболее злостным неплательщикам, по которым раньше уже выносили судебные решения о взыскании задолженности и которых не смогли отключить в добровольном порядке, подали 376 исков о расторжении договоров газоснабжения. Произведено уже 116 отключений с участием судебных приставов.

УК задолжали миллиарды

Огромных сумм недосчитываются и энергетики. По данным Самарского филиала «Энерго-сбыТ Плюс», задолженность потребителей тепловой энергии на 1 октября достигла 6,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным показателем на 1 октября 2016 года размер долга вырос на 424 млн рублей.

«Лидером» антирейтинга теплоэнергетиков является основной потребитель тепловой энергии в Сызрани — МУП «ЖЭС». За минувший год муниципальное предприятие нарастило объем задолженности почти в два раза — с 290 до 512 млн рублей к сентябрю 2017 года. Лишь под угрозой признания банкротом крупнейшая организация-должник оплатила 81 млн рублей.

Основная доля задолженности за тепловую энергию приходится на управляющие компании и ТСЖ. За прошедший год общая задолженность УК и ТСЖ Самарской области выросла с

5 млрд рублей до 5 млрд 148 млн рублей. Существенная ее часть — 799,8 млн рублей — приходится на ООО «УК «ВАСКО». На сегодняшний день УК является банкротом, возбуждено уголовное дело по установлению лиц, которые могли быть причастны к нецелевому использованию менеджерами «ВАСКО» средств, собранных с населения на оплату тепловой энергии.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс Самара» используют все предусмотренные законом способы взыскания долгов: ведут переговоры, подают судебные иски, предоставляют рассрочки, взыскивают задолженность совместно со службой судебных приставов. В результате в октябре этого года полностью оплатил свой долг завод «Авиакор». Всего в 2017 году специалисты «ЭнергосбыТ Плюс Самара» подали в арбитражный суд исков на сумму 3,9 млрд рублей, взыскано 884 млн рублей. По физическим лицам получены исполнительные листы на общую сумму 29,2 млн рублей, взыскали свыше 19 млн рублей.