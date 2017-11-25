Добычу краба увеличили рыбаки Приморья
На сегодняшний день добыто более 470 тонн крабов.
На сегодняшний день добыто более 470 тонн крабов.
Рыбодобывающие компании Приморья выловили более 19 тысяч тонн крабов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаками увеличили добычу крабов по сравнению с прошлым годом."По состоянию на 15 ноября рыбодобывающие компании увеличили вылов крабов на две тысячи тонн — до 19 тысяч тонн, — сообщили в ведомстве. Специалисты отмечают, приморские рыбаками увеличили добычу крабов по сравнению с прошлым годом."Па сегодняшний день добыто более 470 тонн крабов, — прокомментировали они.
Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.
Отметим, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, приморские рыбаками увеличили добычу крабов по сравнению с прошлым годом."Пак, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья, — подчеркнул руководитель региона.
Напомним, приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает Приморский край, а треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.