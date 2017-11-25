Добычу краба увеличили рыбаки Приморья

Рыбодобывающие компании Приморья выловили более 19 тысяч тонн крабов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Как сообщили в краевом департаменте рыбного хозяйства и водных биоресурсов, приморские рыбаками увеличили добычу крабов по сравнению с прошлым годом."По состоянию на 15 ноября рыбодобывающие компании увеличили вылов крабов на две тысячи тонн — до 19 тысяч тонн, — сообщили в ведомстве. Специалисты отмечают, приморские рыбаками увеличили добычу крабов по сравнению с прошлым годом."Па сегодняшний день добыто более 470 тонн крабов, — прокомментировали они.

Напомним, вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов. Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла.

Отметим, ранее врио Губернатора края Андрей Тарасенко заявил о необходимости создавать условия, при которых крупные рыбодобывающие предприятия оставались бы в Приморье, приморские рыбаками увеличили добычу крабов по сравнению с прошлым годом."Пак, в крае предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе для новых судов, построенных на территории Приморья, — подчеркнул руководитель региона.