Известную овощебазу Владивостока продадут на торгах

Самый крупный объект — здание Фадеевской овощебазы, точнее ее первый этаж. Оно выставлено на продажу вместе с двумя земельными участками и железнодорожными путями. Базу можно использовать под склады, административные помещения или предприятие торговли. Начальная цена — 131,6 миллиона рублей.