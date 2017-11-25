Известную овощебазу Владивостока продадут на торгах
Во Владивостоке на торги, которые пройдут 13 декабря, выставлены несколько объектов, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.
Во Владивостоке на торги, которые пройдут 13 декабря, выставлены несколько объектов, об этом «Deita.ru» сообщили в городской администрации.
Самый крупный объект — здание Фадеевской овощебазы, точнее ее первый этаж. Оно выставлено на продажу вместе с двумя земельными участками и железнодорожными путями. Базу можно использовать под склады, административные помещения или предприятие торговли. Начальная цена — 131,6 миллиона рублей.
Отмечается, что все остальные помещения известной овощебазы уже приватизированы.
Таисия Масина.