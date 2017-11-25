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05:39 (мск), источник: РБК

Состояние главы Amazon в «черную пятницу» выросло до $100 млрд

Капитал главы и основателя Amazon Джеффа Безоса 24 ноября достиг $100,3 млрд. Это, как замечает Bloomberg, стало результатом роста стоимости акций компании на фоне высокого уровня продаж в «черную пятницу».

Источник: AP 2017

Состояние основателя онлайн-магазина ​Amazon Джеффа Безоса на фоне высокого уровня продаж в «черную пятницу» увеличилось на $2,4 млрд долларов до $100,3 млрд, сообщает Bloomberg. Это, как замечает агентство, стало результатом роста акций компании на 2% благодаря оптимизму инвесторов из-за большой распродажи.

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До этого преодолеть отметку в $100 млрд в последний раз, отмечает Bloomberg, удалось капиталу основателя Microsoft Билла Гейтса. Это, по данным агентства, произошло в 1999 году.

В целом же за 24 ноября, по данным специалистов Adobe Analytics, продажи онлайн-магазина ​Amazon выросли на 18,4% по сравнению с аналогичными показателями в прошлом году, уточняет агентство. ​

Ранее, 27 октября, Безос обошел Гейтса в рейтинге миллиардеров Forbes, заняв в этом списке первое место. Тогда, по данным журнала, состояние главы Amazon оценивалось в $92 млрд, а капитал основателя Microsoft — в $90 млрд. Впервые же на первой строчке этого рейтинга Безос оказался 27 июля. Но тогда в статусе богатейшего человека мира он продержался лишь несколько часов.

Так как капитал основателя Amazon «покоряет новые высоты», возникает вопрос, что он собирается с ним делать, замечает Bloomberg, подчеркивая, что в отличии от Гейтса и генерального директора Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта (третий в списке богатейших людей мира по версии Forbers — $80,8 млрд), Безос мало жертвовал на благотворительность и только начинает сосредотачиваться на филантропии. В частности, в июне на своей странице в Twitter он, как напоминает агентство, попросил посоветовать ему, как можно помочь людям.

Основным активом Безоса является доля в крупнейшем онлайн-ретейлере Amazon (ему принадлежит 16,7% компании). Кроме того, он владеет газетой The Washington Post и аэрокосмической компанией Blue Origin, для финансирования которой, по его словам, ежегодно продает акции Amazon на $1 млрд.

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