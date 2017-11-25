Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Юрий Николаев откровенно рассказал о расставании с женой
ЛНР: Украинские силовики погибли при попытке выйти на позиции ЛНР
Грэм с размером XL вошла в топ-10 самых богатых моделей (фото)
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Медведев уволил зятя Ельцина
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Обращение канадца к Путину от имени всей украинской диаспоры в РФ
Онкологическая опухоль: от чего умер Хворостовский
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
Неопознанный аппарат в США в Сети назвали российским вторжением
Луганск сотряс сильный взрыв – очевидцы о деталях
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
09:26 (мск), источник: Вести Иркутск

В Зиме построили цех переработки мяса

Это будет первый крупный цех переработки мяса в районе. Подобные открывать здесь пробовали. Но пока безуспешно.

— Пельмени, вареники, голубцы. Полуфабрикатами сейчас мало кого удивишь. Но в Зиминском районе решили открыть еще одно производство.

Это будет первый крупный цех переработки мяса в районе. Подобные открывать здесь пробовали. Но пока безуспешно.

— Личных подсобных хозяйств у нас цифра держится — 3 с половиной тысячи. Нам бы хотелось, чтобы она увеличилась. Поэтому нам нужны вот такие меры серьёзные, — говорит мэр Зиминского района Наталья Никитина.

В прошлом году Михаил Ситников получил грант «На развитие материально-технической базы кооперативов». Почти 13 млн — деньги государства. Столько же — добавил своих. Стройка закончилась. Оборудование ждёт монтажа.

— Сегодня колбасных изделий настолько много, что глаза разбегаются. Вопрос в качестве. Поэтому мы и хотим, чтобы то мясо, которое мы будем закупать, было качественное. И мы надеемся как раз за счёт качества рынок завоевать, — говорит председатель ССПК «Солнечный» Михаил Ситников.

У Татьяны Печкиной из деревни Норы небольшое стадо бычков. Она одна из тех, кто ждёт открытия цеха переработки.

— Сбыт, конечно, очень тяжело. Приезжают из Иркутска. По дешёвке, сами понимаете. Очень нужен этот цех нам, — говорит жительница деревни Норы Татьяна Печкина.

Полуфабрикаты сельхозкокооператива «Солнечный» появятся на прилавках магазинов Зиминского и соседних районов уже в начале следующего года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Звезда российских сериалов умер в ванной во время запоя
Распознать маньяка невозможно: эксперты и свидетели о новых убийствах в Москве
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Власти выделили дополнительные средства на поддержку инвалидов
Глава ЛНР написал заявление об отставке по состоянию здоровья
Порошенко рассказал о «четырех союзах» Украины с Европой
Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину
Спорт
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 Российский бобслей и конькобежный спорт после слушаний комиссии МОК Дениса Освальда лишились в общей сложности трех медалей домашних Олимпийских игр в Сочи
Авто
Водитель три раза отследил угнанную машину, но не смог ее вернуть Мужчина уверяет, что стал жертвой бездействия сотрудников правоохранительных органов сразу в нескольких городах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь