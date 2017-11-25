В Зиме построили цех переработки мяса

— Пельмени, вареники, голубцы. Полуфабрикатами сейчас мало кого удивишь. Но в Зиминском районе решили открыть еще одно производство.

Это будет первый крупный цех переработки мяса в районе. Подобные открывать здесь пробовали. Но пока безуспешно.

— Личных подсобных хозяйств у нас цифра держится — 3 с половиной тысячи. Нам бы хотелось, чтобы она увеличилась. Поэтому нам нужны вот такие меры серьёзные, — говорит мэр Зиминского района Наталья Никитина.

В прошлом году Михаил Ситников получил грант «На развитие материально-технической базы кооперативов». Почти 13 млн — деньги государства. Столько же — добавил своих. Стройка закончилась. Оборудование ждёт монтажа.

— Сегодня колбасных изделий настолько много, что глаза разбегаются. Вопрос в качестве. Поэтому мы и хотим, чтобы то мясо, которое мы будем закупать, было качественное. И мы надеемся как раз за счёт качества рынок завоевать, — говорит председатель ССПК «Солнечный» Михаил Ситников.

У Татьяны Печкиной из деревни Норы небольшое стадо бычков. Она одна из тех, кто ждёт открытия цеха переработки.

— Сбыт, конечно, очень тяжело. Приезжают из Иркутска. По дешёвке, сами понимаете. Очень нужен этот цех нам, — говорит жительница деревни Норы Татьяна Печкина.