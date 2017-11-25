Железнодорожные администрации Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества

Источник: Uzdaily.uz

Делегации АО «Узбекистон темир йўллари» и АО «НК «Казыкстан темир жолы» обсудили вопросы сотрудничества организации международных пассажирских перевозок.

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В числе вопросов повестки встречи АО «Пассажирские перевозки» и АО «O’ztemiryo"lyo’lovchi» были итоги совместной работы в 2017 году. В конструктивном русле стороны обсудили пути повышения эффективности работы и перспективу развития пассажирского сообщения между двумя странами.

Немаловажным моментом встречи стала достигнутая договорённость о применении скидочной системы на покупку проездного документа (билета) в зависимости от срока его предварительного приобретения.