Железнодорожные администрации Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы сотрудничества
Представители железнодорожных администраций Узбекистана и Казахстана провели совещание. Об этом сообщает
Представители железнодорожных администраций Узбекистана и Казахстана провели совещание. Об этом сообщает
Делегации АО «Узбекистон темир йўллари» и АО «НК «Казыкстан темир жолы» обсудили вопросы сотрудничества организации международных пассажирских перевозок.
В числе вопросов повестки встречи АО «Пассажирские перевозки» и АО «O’ztemiryo"lyo’lovchi» были итоги совместной работы в 2017 году. В конструктивном русле стороны обсудили пути повышения эффективности работы и перспективу развития пассажирского сообщения между двумя странами.
Немаловажным моментом встречи стала достигнутая договорённость о применении скидочной системы на покупку проездного документа (билета) в зависимости от срока его предварительного приобретения.
Представители железнодорожной администрации обсудили также ряд других вопросов двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. По итогам встречи был подписан протокол совещания.