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14:50 (мск), источник: ТАСС

Кабмин выделит около 2,5 млрд рублей на повышение конкурентоспособности СПбГУ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось выделить из федерального бюджета Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ) в 2017—2019 годах около 2,5 млрд рублей на повышение его международной конкурентоспособности. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

Отмечается, что в 2014—2016 годах из федерального бюджета было выделено 2,9 млрд рублей на реализацию мероприятий Программы по системному повышению международной конкурентоспособности СПбГУ среди ведущих мировых научно-образовательных центров.

«Учитывая положительные результаты университета по вхождению в мировые рейтинги принято решение о предоставлении СПбГУ из федерального бюджета в 2017—2019 годах средств на дальнейшую реализацию Программы», — говорится в справке к распоряжению.

Средства будут направлены на стимулирование научно-исследовательской деятельности и повышение международной конкурентоспособности СПбГУ.

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