Кабмин выделит около 2,5 млрд рублей на повышение конкурентоспособности СПбГУ
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось выделить из федерального бюджета
МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось выделить из федерального бюджета
Отмечается, что в 2014—2016 годах из федерального бюджета было выделено 2,9 млрд рублей на реализацию мероприятий Программы по системному повышению международной конкурентоспособности СПбГУ среди ведущих мировых
«Учитывая положительные результаты университета по вхождению в мировые рейтинги принято решение о предоставлении СПбГУ из федерального бюджета в 2017—2019 годах средств на дальнейшую реализацию Программы», — говорится в справке к распоряжению.
Средства будут направлены на стимулирование