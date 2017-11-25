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12:41 (мск), источник: ИА Татар-информ

В исторической части Казани построят подстанцию закрытого типа

Стоимость строительства новой подстанции составляет 700 млн руб.

(Казань, 25 ноября, «Татар-информ»). Сетевая компания построит в исторической части Казани подстанцию закрытого типа, сообщается на сайте компании.

Новая подстанция строится в ста метрах от действующей подстанции «Портовая», то есть без ограничения электроснабжения потребителей Вахитовского района Казани, указано в сообщении. Новый энергоообъект возводится на смену существующей подстанции «Портовая», которая эксплуатируется с 1957 года.

В настоящее время начаты работы по строительству металлического каркаса будущего двухэтажного здания. В 2018 году планируется установить оборудование подстанции и ввести его в эксплуатацию.

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