В исторической части Казани построят подстанцию закрытого типа
Стоимость строительства новой подстанции составляет 700 млн руб.
Стоимость строительства новой подстанции составляет 700 млн руб.
(Казань, 25 ноября, «Татар-информ»). Сетевая компания построит в исторической части Казани подстанцию закрытого типа, сообщается на сайте компании.
Новая подстанция строится в ста метрах от действующей подстанции «Портовая», то есть без ограничения электроснабжения потребителей Вахитовского района Казани, указано в сообщении. Новый энергоообъект возводится на смену существующей подстанции «Портовая», которая эксплуатируется с 1957 года.
В настоящее время начаты работы по строительству металлического каркаса будущего двухэтажного здания. В 2018 году планируется установить оборудование подстанции и ввести его в эксплуатацию.