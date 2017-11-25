Врио главы Самары пообещал помочь достроить ЖК «Кристалл»

Строительство 9-этажки началось еще в 2003 году, но за 6 лет был возведен только один блок и то лишь на 70%, а ко второму так и не приступили.

В 2010 году дольщики организовали ТСЖ, чтобы самостоятельно достроить дом. Однако возник ряд проблем, которые до настоящего время не позволяют завершить строительство: нет проекта планировки территории и нет средств на подключение к дому инженерных коммуникаций.

Владимир Василенко подчеркнул, что сложившаяся ситуация будет решаться пошагово вместе с областным министерством строительства и департаментом градостроительства. По его мнению, сначала должно быть принято решение о том, кто будет делать ППТ. Также он обратил внимание на то, что средства, затраченные на подключение к инженерным сетям, будут компенсированы за счет субсидий из бюджета.

«Такая практика есть по всем проблемным объектам. На начальном этапе мы должны понять, кто понесет фактические затраты. Впоследствии они будут возмещены», — отметил врио главы города.