В России начнет работу виртуальный сотовый оператор под брендом Virgin
Со следующей недели в России начнет работу виртуальный оператор под брендом Virgin.
Со следующей недели в России начнет работу виртуальный оператор под брендом Virgin.
Тестовый запуск состоится в понедельник 27 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с планами «Тривон Нетворкс», оказывающей услуги под брендом Virgin Connect.
По словам собеседника издания, проект будет работать на сети сотового оператора «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). Как уточнил коммерческий директор «Тривон Нетворкс» Дмитрий Багдасарян, коммерческую эксплуатацию проекта должны начать в первой декаде декабря. До этого времени работоспособность услуг Virgin Connect будут проверять сотрудники и группа лояльных абонентов. При этом он не стал распространятся о деталях запуска.
Виртуальные операторы (MVNO) оказывают свои услуги на сетях существующих операторов. Согласно данным Роскомнадзора «Тривон Нетворкс» получила лицензию на оказание услуг мобильной связи по модели MVNO на всю Россию в конце декабря 2016 года. Компания получила ресурс нумерации в коде «958» в Москве и Подмосковье.