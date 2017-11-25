В России начнет работу виртуальный сотовый оператор под брендом Virgin

Тестовый запуск состоится в понедельник 27 ноября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с планами «Тривон Нетворкс», оказывающей услуги под брендом Virgin Connect.

По словам собеседника издания, проект будет работать на сети сотового оператора «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). Как уточнил коммерческий директор «Тривон Нетворкс» Дмитрий Багдасарян, коммерческую эксплуатацию проекта должны начать в первой декаде декабря. До этого времени работоспособность услуг Virgin Connect будут проверять сотрудники и группа лояльных абонентов. При этом он не стал распространятся о деталях запуска.