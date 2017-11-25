Правительство РФ выделит Крыму более 4 миллиардов рублей на программы в сфере образования

По ее словам, от директоров школ поступило предложение выплачивать единоразовую материальную помощь на оплату найма жилья не только педагогам, которые проживают в сельской местности, но и педагогам в городах.
Кроме того, есть необходимость приобрести школьные автобусы.
— Перевозку обучающихся, проживающих в сельской местности, осуществляют 412 школьных автобусов, — рассказала министр. — С января 2018 года школьные автобусы, срок эксплуатации которых более 10 лет, должны выйти из эксплуатации. Взамен им в 2018 году необходимо приобретение, как минимум, 61 школьного автобуса.
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Правительство РФ выделит Крыму более 4 миллиардов рублей на реализацию программ в сфере образования.