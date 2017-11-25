Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Конгресс США вынес приговор транзиту газа через Украину
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Актер Федор Добронравов отреагировал на запрет посещать Украину
Пилоту самолета с 144 пассажирами стало плохо в небе
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
МГБ ЛНР: В Генпрокуратуре пытками убили экс-премьер-министра
Сын Караченцова об отце: Благодарю бога за аварию
США не смогли перехватить неопознанный аппарат в небе - СМИ
Луганск сотряс сильный взрыв – очевидцы о деталях
В США прошло шоу «Анти Victoria’s Secret» с необычными моделями
Эффектный выход: Алеся Кафельникова снялась в откровенном наряде
Дочь Дмитрия Хворостовского закритиковали в Сети – СМИ
Андрей Малахов назвал наследника в честь князя
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
11:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Правительство РФ выделит Крыму более 4 миллиардов рублей на программы в сфере образования

Несмотря на то, что с 2014 года в Крыму создано 14 тысяч 77 мест для детей дошкольного возраста, очереди в детские сады остаются. И это одна из главных проблем в обрасти образования. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.

По ее словам, от директоров школ поступило предложение выплачивать единоразовую материальную помощь на оплату найма жилья не только педагогам, которые проживают в сельской местности, но и педагогам в городах.

Кроме того, есть необходимость приобрести школьные автобусы.

— Перевозку обучающихся, проживающих в сельской местности, осуществляют 412 школьных автобусов, — рассказала министр. — С января 2018 года школьные автобусы, срок эксплуатации которых более 10 лет, должны выйти из эксплуатации. Взамен им в 2018 году необходимо приобретение, как минимум, 61 школьного автобуса.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Правительство РФ выделит Крыму более 4 миллиардов рублей на реализацию программ в сфере образования.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Ингушетии врачи спасли от слепоты старейшего россиянина
Юлия Савичева рассказала, как потеряла ребенка
В результате теракта в Египте погибли 235 человек
Кудрин назвал низкие зарплаты граждан позором для России
Ингушские врачи вернули зрение самому пожилому россиянину
В Луганске при взрыве гранаты три женщины получили ранения
Полиция Египта уничтожила 30 боевиков, причастных к теракту
Состояние Джеффа Безоса выросло до $100 млрд в «черную пятницу»
Власти выделили дополнительные средства на поддержку инвалидов
Спорт
Уже не первые: россияне лишились медалей ОИ-2014 Российский бобслей и конькобежный спорт после слушаний комиссии МОК Дениса Освальда лишились в общей сложности трех медалей домашних Олимпийских игр в Сочи
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Четыре жилых дома в Мексике повалились в котлован
Леди
6 звездных пар, которые долгое время скрывали свои отношения Тайные романы в шоу-бизнесе — не редкость. Какие звезды предпочитали хранить в секрете свои любовные похождения, читайте в нашем материале
Дети
Танцующий сын Преснякова и Подольской стал звездой соцсетей Поклонники пришли в восторг от забавного ролика с мальчиком.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь