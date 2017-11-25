Правительство РФ выделит Крыму более 4 миллиардов рублей на программы в сфере образования

Несмотря на то, что с 2014 года в Крыму создано 14 тысяч 77 мест для детей дошкольного возраста, очереди в детские сады остаются. И это одна из главных проблем в обрасти образования. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова.