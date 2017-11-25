С 2018 года в Симферополе пересмотрят маршруты общественного транспорта
Основная проблема Симферополя, которую обозначил глава Крыма Сергей Аксенов, — это работа общественного транспорта. Об этом сообщил
Основная проблема Симферополя, которую обозначил глава Крыма Сергей Аксенов, — это работа общественного транспорта. Об этом сообщил
— К 1 декабря текущего года от проектной организации мы должны получить заказанный еще в начале года проект по организации дорожного движения и маршрутов автобусов, — рассказал
По мнению Михайличенко, основная цель — упорядочить маршруты.
— В частности, мы хотели бы поменять маршруты, чтобы они стали более рациональными, удовлетворяли все запросы. Думаю, в начале следующего года проведем торги по новым маршрутам, — отметил он.
Напомним, 15 ноября многие крымские министры и