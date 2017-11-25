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14:47 (мск), источник: Комсомольская правда

С 2018 года в Симферополе пересмотрят маршруты общественного транспорта

Основная проблема Симферополя, которую обозначил глава Крыма Сергей Аксенов, — это работа общественного транспорта. Об этом сообщил вице-премьер Крыма, курирующий Симферополь, Игорь Михайличенко.

— К 1 декабря текущего года от проектной организации мы должны получить заказанный еще в начале года проект по организации дорожного движения и маршрутов автобусов, — рассказал вице-премьер. — 30 ноября срок выходит, они должны привезти проект, проанализируем его.

По мнению Михайличенко, основная цель — упорядочить маршруты.

— В частности, мы хотели бы поменять маршруты, чтобы они стали более рациональными, удовлетворяли все запросы. Думаю, в начале следующего года проведем торги по новым маршрутам, — отметил он.

Напомним, 15 ноября многие крымские министры и вице-премьеры проехались в общественном транспорте.

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