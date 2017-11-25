Европейские чиновники поддерживают модернизацию Молдовы

Стороны говорили о внутренней политике Молдовы, в том числе о достижениях в процессе внедрения Соглашения об ассоциации. Коснулись и приднестровского конфликта. По словам Могерини, ЕС поддерживает положительные изменения в этом отношении и надеется на продуктивную встречу в формате 5+2, которая пройдёт на следующей неделе в Вене.



Глава молдавского кабмина встретился также с немецким канцлером Ангелой Меркель. Они обсудили возможности двустороннего партнёрства. Павел Филип поблагодарил немецкие власти за финансовую и техническую поддержку нашей страны в процессе внедрения реформ и Соглашения об ассоциации. Ангела Меркель, в свою очередь отметила, что её страна продолжит поддерживать модернизацию Молдовы.



Позже премьер встретился и с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.



«Если говорить о Восточном партнёрстве, то Молдова находится в центре внимания румынских властей. Есть хорошее начало. Реформы продолжаются. Есть улучшения, и мы уверены, что Молдова действительно хочет укрепить европейский вектор развития», — сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.



Вчера же молдавский премьер провёл встречу и с украинским лидером Петром Порошенко. Они обсудили совместный контроль на КПП Кучурганы-Первомайск. Говорили и восстановлении железнодорожного пути между Басарябяской и Березино, а также об открытии моста между Унгурь и Броницей.