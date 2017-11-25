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11:58 (мск), источник: Publika.md

Европейские чиновники поддерживают модернизацию Молдовы

Молдова может рассчитывать на полную поддержку ЕС в модернизации государства. В этом Павла Филипа заверила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Источник: Publika.md

Они встретились накануне перед открытием саммита Восточного партнёрства.

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Стороны говорили о внутренней политике Молдовы, в том числе о достижениях в процессе внедрения Соглашения об ассоциации. Коснулись и приднестровского конфликта. По словам Могерини, ЕС поддерживает положительные изменения в этом отношении и надеется на продуктивную встречу в формате 5+2, которая пройдёт на следующей неделе в Вене.

Глава молдавского кабмина встретился также с немецким канцлером Ангелой Меркель. Они обсудили возможности двустороннего партнёрства. Павел Филип поблагодарил немецкие власти за финансовую и техническую поддержку нашей страны в процессе внедрения реформ и Соглашения об ассоциации. Ангела Меркель, в свою очередь отметила, что её страна продолжит поддерживать модернизацию Молдовы.

Позже премьер встретился и с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

«Если говорить о Восточном партнёрстве, то Молдова находится в центре внимания румынских властей. Есть хорошее начало. Реформы продолжаются. Есть улучшения, и мы уверены, что Молдова действительно хочет укрепить европейский вектор развития», — сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Вчера же молдавский премьер провёл встречу и с украинским лидером Петром Порошенко. Они обсудили совместный контроль на КПП Кучурганы-Первомайск. Говорили и восстановлении железнодорожного пути между Басарябяской и Березино, а также об открытии моста между Унгурь и Броницей.

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