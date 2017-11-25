Марат Ахметов назвал районы, где работодатели мешают создавать профсоюзы

Источник: ИА Татар-информ

В «красной зоне» находятся как нефтяные районы: Азнакаево, Бавлы, Черемшан, так и Рыбная Слобода, Новошешминский, Верхнеуслонский, Агрызский районы, уточнил министр.

«Сегодня, кроме заработанного рубля, другого эффективного рычага воздействия на человека, на его интересы в рыночной экономике, нет. Достойная зарплата — самый лучший стимул. Эту истину обязаны осознать все руководители, но многие от этого пока далеки», — цитирует Ахметова пресс-служба Президента РТ.

Министр заверил, что работа над повышением и своевременной выплатой зарплаты будет продолжена. О нарушениях он попросил сообщать на горячую линию.

«Каким бы ни оказался рынок по стоимости сельхозпроизводства, никто не имеет права вопросы производственных затрат решать за счет ресурса заработной платы, и ситуация этого года заставляет всех еще раз глубоко разобраться во внутренних резервах», — подчеркнул Марат Ахметов.