Дальний Восток очень рассчитывает на приток японских инвестиций
Увеличить объем инвестиций до $1 млрд предложили японским компаниям.
Увеличить объем инвестиций до $1 млрд предложили японским компаниям.
Хабаровск, 26 ноября, AmurMedia.
Российская сторона предложила японской стороне стремиться к увеличению объема инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке в ближайшие два года до 1 млрд долларов США. Об этом заявил по итогам заседания
«Объем японских инвестиций в новые проекты на Дальнем Востоке составляет 100 млн долларов США. С другими нашими партнерами из
Как отметил замглавы минвостокразвития России, на Дальнем Востоке реализуются проекты таких японских компаний, как «Джей Джи Си», «Хоккайдо Корпорэйшн» и «Иида Груп». Последняя в сентябре получила статус резидента свободного порта Владивосток.
«Мы готовы оказать максимальное содействие японским инвесторам. Дальний Восток открыт для сотрудничества. Мы видим целый ряд перспективных направлений», — уточнил Александр Крутиков.
Дальний Восток, по словам замминистра, заинтересован в приходе японских инвесторов в сферу аквакультуры. «В настоящее время завершается разработка
Высокий потенциал имеет сфера медицины. «Мы заинтересованы в появлении на Дальнем Востоке высокотехнологичных медицинских центров из Японии», — сказал Александр Крутиков.
Третье перспективное направление — сельское хозяйство. «Считаю, что с учетом позитивного опыта японских компаний, успешно реализующих сельскохозяйственные проекты на Дальнем Востоке, мы имеем весьма высокие перспективы в запуске новых и расширении существующих», — подчеркнул Александр Крутиков.