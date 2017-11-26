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10:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дальний Восток очень рассчитывает на приток японских инвестиций

Увеличить объем инвестиций до $1 млрд предложили японским компаниям.

Источник: Reuters

Хабаровск, 26 ноября, AmurMedia.

Российская сторона предложила японской стороне стремиться к увеличению объема инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке в ближайшие два года до 1 млрд долларов США. Об этом заявил по итогам заседания Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

«Объем японских инвестиций в новые проекты на Дальнем Востоке составляет 100 млн долларов США. С другими нашими партнерами из Азиатско-Тихоокенаского региона — Китаем, Южной Кореей, Вьетнамом — объем инвестиционного сотрудничества в разы больше. Мы предложили зафиксировать цель по увеличению объема японских инвестиций на Дальнем Востоке до 1 млрд долл. США в течение ближайших двух лет, а также отобрать проекты, по которым в указанный период мы начнем этапы проектирования и строительно-монтажных работ», — сообщил замминистра Александр Крутиков.

Как отметил замглавы минвостокразвития России, на Дальнем Востоке реализуются проекты таких японских компаний, как «Джей Джи Си», «Хоккайдо Корпорэйшн» и «Иида Груп». Последняя в сентябре получила статус резидента свободного порта Владивосток.

«Мы готовы оказать максимальное содействие японским инвесторам. Дальний Восток открыт для сотрудничества. Мы видим целый ряд перспективных направлений», — уточнил Александр Крутиков.

Дальний Восток, по словам замминистра, заинтересован в приходе японских инвесторов в сферу аквакультуры. «В настоящее время завершается разработка интернет-сервиса, который позволит в режиме онлайн выбрать участок морской акватории у побережья Дальнего Востока и получить его по результатам электронного аукциона», — уточнил он.

Высокий потенциал имеет сфера медицины. «Мы заинтересованы в появлении на Дальнем Востоке высокотехнологичных медицинских центров из Японии», — сказал Александр Крутиков.

Третье перспективное направление — сельское хозяйство. «Считаю, что с учетом позитивного опыта японских компаний, успешно реализующих сельскохозяйственные проекты на Дальнем Востоке, мы имеем весьма высокие перспективы в запуске новых и расширении существующих», — подчеркнул Александр Крутиков.

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