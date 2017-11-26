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08:48 (мск), источник: Forbes.kz

Как перевозчики «решают проблемы» на границе РК и КР

Об этом Forbes.kz рассказал Сергей Голинко, владелец международной транспортной компании «Экзотика» и член Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Кыргызстана.

Источник: Forbes.kz

— До 10 октября на казахско-кыргызской границе законопослушные перевозчики сельхоз продукции и продукции легкой промышленности не имели никаких проблем. Сейчас процедуры на государственной границе искусственно удлиняются. Если раньше использовалась система рисков, при которой автотранспорт проверяется выборочно, то сейчас проверке подвергается каждый транспорт, — сказал Сергей Голинко.

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По словам собеседника, проверка одного автомобиля занимает до 6 часов.

— Нарушение предъявляют в буквальном смысле каждому перевозчику. Если это фура с сельхозпродукцией, то фитоконтроль или санэпиднадзор при экспертизе обнаруживает «нарушение», однако актов лабораторных исследований и подтверждающих документов не предъявляют. По каждому нарушению оформляется протокол по ст. 571 КоАП Республики Казахстан и оплачивается штраф. Опротестовать протокол о нарушении просто невозможно. После этого перевозчиков принуждают вернуться обратно в страну отправления груза, но через некоторое время появляются некие посредники, которые предлагают за сумму от 20 до 100 тыс. тенге в зависимости от груза и «проблемы» провести автомашины с грузом через посты контроля в г. Кордай. Каждому перевозчику приходится обращаться к этим посредникам, основная часть грузов, к которым были выставлены претензии и которые должны были вернуться обратно, не покидают территории РК, а следуют далее по маршруту, — описал ситуацию бизнесмен.

По словам Сергея Голинко через пропускной пункт «Карасуу» (Кордай) границу пересекает около 80 единиц автотранспорта, в сутки. Всего день в Карасуу в очереди стоят около 460 фур, порядка 70 машин в Чалдоваре (выезд в ЮКО) и 130 — в Таласе (выезд в Тараз). На погранпереходах перевозчики объединились в инициативные группы, которые мониторят автомобильный поток на границе, считают очереди, фиксируют протоколы о правонарушениях и решают административные вопросы.

— Я хочу подчеркнуть, что с частью требований, которые выставляет казахстанская сторона в борьбе с серым реэкспортом, согласен. Но сейчас страдают добросовестные автомобильные перевозчики, осуществляющие доставку других грузов, которые не имеют к этому отношения — говорит Голинко.

Напомним, что ухудшение отношений между странами началось после того, как в октябре этого года экс-президент КР Алмазбек Атамбаев обвинил казахстанские власти во вмешательстве во внутреннюю политику Кыргызстана. После этого Казахстан усилил меры безопасности на казахстанско-кыргызской границе, мотивируя это борьбой с «серым импортом» на территории ЕАЭС.

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Как перевозчики "решают проблемы" на границе РК и КР
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