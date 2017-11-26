Челябинск отказался от китайского электробуса

Источник: Аргументы и факты

Электробус из КНР, проходивший испытания в Челябинске, не будут покупать, сообщают в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В ходе испытаний с начала октября автобус прошёл 2901 км за 223 часа. Машина работала без пассажиров, их в салоне имитировал груз разной массы, максимальная нагрузка составила 4 тонны.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на решение отказаться от электробуса, стала цена эксплуатации. Средняя стоимость 100 км пробега машины составила 1278 рублей. Для сравнения, средняя стоимость 100 км пробега автобуса ЛиАЗ 5292.71, который использует в качестве топлива метан, — 840 рублей, автобуса ЛиАЗ 5256.53 с дизельным двигателем — 1100 рублей.

Напомним, электробус Yutong ZK6125BEVG12 презентовали в Челябинске 10 октября. Он был построен в декабре 2016, с июля по сентябрь 2017 проходил испытания в Москве без пассажиров.

«Общая вместимость может достигать 70 человек (включая сидячих). Всего в электробусе установлено 16 аккумуляторов общей ёмкостью 280 киловатт. При отсутствии пассажиров запас хода 280 км, при полной загрузке 210 — 200 км» — рассказал инженер предприятия-производителя по технике на новых источниках энергии.