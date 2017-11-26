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10:37 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь лидирует среди стран СНГ в рейтинге развития ИКТ

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь занимает первое место среди стран СНГ в рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Такие данные опубликованы в статистическом обзоре Белстата к Всемирному дню информации, который отмечается 26 ноября, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По оценке Международного союза электросвязи, в Республике Беларусь отмечаются достаточно высокие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструктуры. В последние годы в стране как и во всем мире, активно внедряются информационные технологи, в том числе цифровые, мобильная связь, все большее число пользователей получает доступ к высокоскоростному интернету. В рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий среди 176 стран она занимает 32 место, а среди стран СНГ лидирует (Российская Федерация расположилась на 45-й строчке). Оценка давалась по 11 позициям, учитывались доступ к ИКТ, количество активных пользователей сети и навыки использования.

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На 1 января этого года в Беларуси количество абонентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц) всех видов передачи данных с выходом в сеть составило 11,1 млн и за последние 5 лет увеличилось в 1,6 раза. Наиболее динамично развивающимися услугами в области телекоммуникаций являются услуги широкополосного доступа в интернет (стационарного и беспроводного). Эти технологии в стране использует 9,5 млн абонентов, или 85,4% от их общего количества.

Новейшие информационные технологии активно внедряются организациями республики. Как показали данные государственного статистического наблюдения, в котором участвовали около 8 тыс. респондентов, на 1 января этого года стационарный широкополосный доступ в интернет использовало 91,8% организаций (на начало 2016 года — 91,1%). Услугами беспроводного широкополосного доступа воспользовалось 20,7% организаций-пользователей интернета (на начало 2016 года — 17,6%).

Население требует все более высокие скорости и соответствующее качество услуг передачи данных. Параллельно растет качество, доступность и востребованность услуг, предоставляемых операторами сотовой подвижной электросвязи. Количество их абонентов, которые выходили в сеть по широкополосному доступу, на конец 2016 года составило 6,4 млн, или 79,9% от общего количества абонентов сотовой подвижной электросвязи, использующих интернет.

Не менее активно развивается и наземное цифровое телевизионное вещание, направленное на обеспечение населения общедоступным пакетом телевизионных программ. Оно представлено не только эфирными, но и кабельными телеканалами. Количество абонентов цифрового формата за пять лет выросло более чем в 10 раз.

26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994 года по инициативе Международной академии информатизации (МАИ).

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