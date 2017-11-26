В Башкортостане появляются новые производства — Рустэм Хамитов
УФА, 26 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. В интервью «Радио России — Башкортостан» Глава республики Рустэм Хамитов рассказал о диверсификации экономики региона.
УФА, 26 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. В интервью «Радио России — Башкортостан» Глава республики Рустэм Хамитов рассказал о диверсификации экономики региона.
— Появляются новые виды промышленного производства, новые производства внутри действующих предприятий, и это очень важно, — отметил руководитель республики. — Когда порой говорят о том, что недостаточно инвестиций, это не тот случай, когда каждый день в чистом поле должны появляться новые предприятия. Во много крат важнее, чтобы действующие предприятия модернизировались, чтобы на их территории появлялись новые производства, цеха, открывались новые возможности для того, чтобы производство росло.
В качестве примера такого подхода Глава Башкортостана назвал ООО «Газпром нефтехим Салават».
— Таким классическим примером изменения номенклатуры производимой продукции на сегодняшний день является «Газпром нефтехим Салават». Там за последние пять лет в качестве инвестиций направлено более 100 млрд рублей, — сказал Рустэм Хамитов. — То, что раньше закупали