Участок яблоневого сада в Воронеже отдают в аренду под застройку

Участок под яблоневым садом в Воронеже отдают под многоэтажную застройку. Вырубке сада, превратившегося в своего рода городской парк, пытались противостоять экологи-активисты и просто неравнодушные граждане. Однако 24 ноября региональный фонд госимущества объявил аукцион на право заключения договора аренды земли по адресу улица Шишкова, 140 б.

Напомним, что здесь компания «Выбор» планировала построить несколько жилых комплексов из 26 многоэтажек на общую площадь почти в 880 тысяч кв.м. Однако активисты и местные жители забили тревогу, когда деревья начали вырубать, и заявили, что общественные слушания по вопросу застройки участка были профанацией. В апреле 2016 года прокуратура начала свою проверку и установила, что вырубка была незаконной. Потом выяснилось, что и сам надел вывели из собственности государства и отдали под застройку незаконно. Сумму ущерба оценили в 69 миллионов рублей.