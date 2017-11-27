Участок яблоневого сада в Воронеже отдают в аренду под застройку
Региональный фонд госимущества объявил аукцион.
Региональный фонд госимущества объявил аукцион.
Участок под яблоневым садом в Воронеже отдают под многоэтажную застройку. Вырубке сада, превратившегося в своего рода городской парк, пытались противостоять
Напомним, что здесь компания «Выбор» планировала построить несколько жилых комплексов из 26 многоэтажек на общую площадь почти в 880 тысяч кв.м. Однако активисты и местные жители забили тревогу, когда деревья начали вырубать, и заявили, что общественные слушания по вопросу застройки участка были профанацией. В апреле 2016 года прокуратура начала свою проверку и установила, что вырубка была незаконной. Потом выяснилось, что и сам надел вывели из собственности государства и отдали под застройку незаконно. Сумму ущерба оценили в 69 миллионов рублей.