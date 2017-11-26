Семашко пообещал зарплату в декабре «по 500», но не всем

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Заработная плата на уровне 500 долларов США в эквиваленте будет обеспечена в промышленном секторе Беларуси в декабре текущего года, заявил в эфире ОНТ во время передачи «Контуры» заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

По его словам, в настоящее время ситуация в промышленности республики лучше, чем в остальных отраслях экономики.

«500 долларов зарплаты в декабре обеспечим в промышленном секторе», — сказал Семашко.

Он также уточнил, что в целом экономика страны на этот показатель выйдет.

В конце 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал достичь в 2017-м уровня средней зарплаты по стране в 500 долларов. Глава государства подчеркнул, что это можно сделать за счет роста производительности труда и улучшения организации труда.