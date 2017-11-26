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26 ноября, источник: Sputnik.by

Семашко пообещал зарплату в декабре «по 500», но не всем

На уровень зарплаты в размере тысячи рублей в последнем месяце года могут рассчитывать только работающие в промышленном секторе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Заработная плата на уровне 500 долларов США в эквиваленте будет обеспечена в промышленном секторе Беларуси в декабре текущего года, заявил в эфире ОНТ во время передачи «Контуры» заместитель премьер-министра Владимир Семашко.

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По его словам, в настоящее время ситуация в промышленности республики лучше, чем в остальных отраслях экономики.

«500 долларов зарплаты в декабре обеспечим в промышленном секторе», — сказал Семашко.

Он также уточнил, что в целом экономика страны на этот показатель выйдет.

В конце 2016 года президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал достичь в 2017-м уровня средней зарплаты по стране в 500 долларов. Глава государства подчеркнул, что это можно сделать за счет роста производительности труда и улучшения организации труда.

По информации Белстата, средняя зарплата белорусов в октябре составила 841 рубль, или 421 доллар. По сравнению с сентябрем зарплата выросла на 9,7 рубля. Больше всего в прошедшем месяце получали в Минске. Средняя зарплата в столице составила 1151 рубль. В Минской области показатель равняется 845,9 рубля. Минимальный заработок был зафиксирован в Витебской области — 710 рублей.

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