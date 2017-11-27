Производство по изготовлению пеллет появится в Усолье-Сибирском
Проект предусматривает создание новых рабочих мест.
Проект предусматривает создание новых рабочих мест.
Производство по изготовлению древесных топливных пеллет появится на территории опережающего
Инвестор — ООО «Лайм» — сообщил об объеме капитальных вложений на сумму 22,5 млн рублей. Заявлена ежегодная переработка порядка 10 тыс. тонн древесных отходов.
ТОР «Усолье-Сибирское» была создана постановлением правительства РФ в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода
Ранее региональные власти заявляли, что интерес к созданию газохимического производства в ТОР «Усолье-Сибирское» сохраняет китайская нефтехимическая корпорация «Синопек», а белорусский завод «Могилевлифтмаш» планирует открыть производство по сборке лифтового оборудования.