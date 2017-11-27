Производство по изготовлению пеллет появится в Усолье-Сибирском

Производство по изготовлению древесных топливных пеллет появится на территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Усолье-Сибирское в Иркутской области. Проект предусматривает создание 22-х новых рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ТОР «Усолье-Сибирское» была создана постановлением правительства РФ в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода Усолье-Сибирское путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий — «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский Силикон». Сейчас там три резидента: ООО «Усольмаш» с проектом синтеза высокоэффективных современных эластомеров, ООО «СмартСинтез» (производство дезинфицирующих и антисептических средств) и ООО «СБТ-Иркутск» (проект по строительству опытно-промышленной установки по производству гранулированного чугуна).