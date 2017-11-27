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05:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Производство по изготовлению пеллет появится в Усолье-Сибирском

Проект предусматривает создание новых рабочих мест.

Производство по изготовлению древесных топливных пеллет появится на территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Усолье-Сибирское в Иркутской области. Проект предусматривает создание 22-х новых рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инвестор — ООО «Лайм» — сообщил об объеме капитальных вложений на сумму 22,5 млн рублей. Заявлена ежегодная переработка порядка 10 тыс. тонн древесных отходов.

ТОР «Усолье-Сибирское» была создана постановлением правительства РФ в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода Усолье-Сибирское путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий — «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский Силикон». Сейчас там три резидента: ООО «Усольмаш» с проектом синтеза высокоэффективных современных эластомеров, ООО «СмартСинтез» (производство дезинфицирующих и антисептических средств) и ООО «СБТ-Иркутск» (проект по строительству опытно-промышленной установки по производству гранулированного чугуна).

Ранее региональные власти заявляли, что интерес к созданию газохимического производства в ТОР «Усолье-Сибирское» сохраняет китайская нефтехимическая корпорация «Синопек», а белорусский завод «Могилевлифтмаш» планирует открыть производство по сборке лифтового оборудования.

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