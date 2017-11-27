Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ
В России с 27 ноября по 3 декабря проводится четвертая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», говорится на сайте Роспотребнадзора.
В России с 27 ноября по 3 декабря проводится четвертая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», говорится на сайте Роспотребнадзора.
«В рамках акции с 27 ноября по 3 декабря в каждом субъекте Российской Федерации специалисты управлений Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии по субъектам Российской Федерации по телефонам горячих линий консультируют всех желающих по вопросам профилактики
В сообщении отмечается, что цель акции — «привлечение внимания общественности к проблеме распространения заболевания на территории России, а также объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций в целях повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции».
В середине ноября представители Минобрнауки РФ и Евросоюза анонсировали новое направление совместных