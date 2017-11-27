Роспотребнадзор запустил горячую линию по профилактике ВИЧ

Источник: Reuters

«В рамках акции с 27 ноября по 3 декабря в каждом субъекте Российской Федерации специалисты управлений Роспотребнадзора и Центров гигиены и эпидемиологии по субъектам Российской Федерации по телефонам горячих линий консультируют всех желающих по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. Расскажут о мифах, связанных с этим заболеванием, возможностях анонимного бесплатного тестирования на ВИЧ-инфекцию», — передает ведомство.

В сообщении отмечается, что цель акции — «привлечение внимания общественности к проблеме распространения заболевания на территории России, а также объединение усилий органов государственной власти и общественных организаций в целях повышения информированности учащихся, студентов, родителей и педагогов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции».