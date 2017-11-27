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07:44 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области бюджетники получают в среднем 30481 рубль

Об этом сообщил Новосибирскстат.

Источник: Комсомольская правда

На днях Новосибирскстат обнародовал любопытные данные о зарплатах работников бюджетной сферы. Оказывается, жители Новосибирской области, которые трудятся в этой сфере, получают в среднем 30481 рубль. По крайней мере, именно такие данные за январь-сентябрь 2017 года предоставило ведомство.

— Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года, — пояснили в Новосибирскстате.

Как оказалось, самая высокая оплата труда — у тех, кто занимается научными исследованиями (в среднем — 41012 рублей) и тех, кто трудится в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности (36912 рублей).

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) на первом месте те, кто трудится в области искусства и организации развлечений (33094 рубля), здравоохранении (29432 рубля). Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в детских садах (20236 рублей) и гостиницах и общепите (20109 рублей).

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