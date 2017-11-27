В Новосибирской области бюджетники получают в среднем 30481 рубль

Источник: Комсомольская правда

На днях Новосибирскстат обнародовал любопытные данные о зарплатах работников бюджетной сферы. Оказывается, жители Новосибирской области, которые трудятся в этой сфере, получают в среднем 30481 рубль. По крайней мере, именно такие данные за январь-сентябрь 2017 года предоставило ведомство.

— Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года, — пояснили в Новосибирскстате.

Как оказалось, самая высокая оплата труда — у тех, кто занимается научными исследованиями (в среднем — 41012 рублей) и тех, кто трудится в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности (36912 рублей).