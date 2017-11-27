В Омске появилась первая теплая остановка

Обещают, что летом в ней будет прохладно. Инициатором строительства выступил частный инвестор.

Внутри пассажиры могут ознакомиться с расписанием маршрутов. Также теплая остановка имеет комфортные лавочки. В сети омичи обсуждают различные варианты обустройства остановочных пунктов.