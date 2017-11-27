В Омске появилась первая теплая остановка
У торгового комплекса «Мега» появилась теплая остановка, которая способна укрыть омичей от мороза.
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У торгового комплекса «Мега» появилась теплая остановка, которая способна укрыть омичей от мороза.
Обещают, что летом в ней будет прохладно. Инициатором строительства выступил частный инвестор.
Внутри пассажиры могут ознакомиться с расписанием маршрутов. Также теплая остановка имеет комфортные лавочки. В сети омичи обсуждают различные варианты обустройства остановочных пунктов.
Как ранее сообщал «СуперОмск», существовали варианты создания теплых остановок с банкоматами и точками быстрого питания.