Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Умер Дмитрий Хворостовский
Названа причина падения цен на курицу в магазинах
Четыре жилых дома в Мексике рухнули в котлован
Медведев уволил зятя Ельцина
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Бузова после конфликта в слезах покинула шоу "Бабий бунт"
Россияне отреагировали на ссору Собчак и Соловьева
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
Эксперт о $3 млрд долга перед РФ: Украине выгодно
Юлию Меньшову раскритиковали за неудачный наряд
36-летняя Кристина Агилера сделала неудачную пластику
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
Иностранцы могут отказаться от Украины - Ильясов
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10Самые дорогие в мире картины
07:35 (мск), источник: СуперОмск

В Омске появилась первая теплая остановка

У торгового комплекса «Мега» появилась теплая остановка, которая способна укрыть омичей от мороза.

Обещают, что летом в ней будет прохладно. Инициатором строительства выступил частный инвестор.

Внутри пассажиры могут ознакомиться с расписанием маршрутов. Также теплая остановка имеет комфортные лавочки. В сети омичи обсуждают различные варианты обустройства остановочных пунктов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», существовали варианты создания теплых остановок с банкоматами и точками быстрого питания.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Богусевич прокомментировала свою победу на «Детском Евровидении»
Глава Совета Европы допустил отмену антироссийских санкций
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Продюсеры приостановили съемки «Карточного домика» из-за Спейси
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
Автовладельцы пожаловались на странные налоговые платежки Некоторые из россиян получили уведомления о необходимости оплатить налог за давно проданные или числящиеся в угоне автомобили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
26 фото мужчин, завоевавших «горячее» звание главных красавцев Прекрасные красавцы — в нашей подборке.
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь