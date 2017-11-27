Президент профинансирует 34 проекта Хабаровского края
Регион получит на реализацию идей 43 миллиона рублей.
Регион получит на реализацию идей 43 миллиона рублей.
Президентские гранты разойдутся по 34 проектам из Хабаровского края. В регион направят более 43 миллиона рублей для поддержки социальных и образовательных инициатив, сообщает
Всего жители региона подали 102 заявки на конкурс. Деньги же получат авторы проектов, направленных на охрану здоровья граждан, пропаганду ЗОЖ, область культуры и искусства, развитие институтов гражданского общества, сохранение исторической памяти, социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан.
Президентские гранты регулярно помогают реализоваться идеям хабаровчан. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, как на выставке успешных социальных проектов, которая проходила в Москве в рамках форума «Сообщество», хабаровский центр патриотического воспитания «Взлёт» представил проект реконструкции Албазино. Уменьшенная копия острога, возведённая на территории центра патриотического воспитания «Взлёт» в Индустриальном районе города уже пользуется большой популярностью у школьников. Проект из дальневосточной столицы высоко оценил президент России Владимир Путин.