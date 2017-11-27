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07:31 (мск), источник: Восток Медиа

Президент профинансирует 34 проекта Хабаровского края

Регион получит на реализацию идей 43 миллиона рублей.

Источник: Восток Медиа

Президентские гранты разойдутся по 34 проектам из Хабаровского края. В регион направят более 43 миллиона рублей для поддержки социальных и образовательных инициатив, сообщает пресс-служба минвостокразвития.

Всего жители региона подали 102 заявки на конкурс. Деньги же получат авторы проектов, направленных на охрану здоровья граждан, пропаганду ЗОЖ, область культуры и искусства, развитие институтов гражданского общества, сохранение исторической памяти, социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан.

Президентские гранты регулярно помогают реализоваться идеям хабаровчан. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, как на выставке успешных социальных проектов, которая проходила в Москве в рамках форума «Сообщество», хабаровский центр патриотического воспитания «Взлёт» представил проект реконструкции Албазино. Уменьшенная копия острога, возведённая на территории центра патриотического воспитания «Взлёт» в Индустриальном районе города уже пользуется большой популярностью у школьников. Проект из дальневосточной столицы высоко оценил президент России Владимир Путин.

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