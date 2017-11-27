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07:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия отказалась судиться с застройщиком отеля-долгостроя в центре Красноярска

Департамент муниципального имущества забрал заявление из суда.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Департамент муниципального имущества и земельных отношений отказался судиться с компанией «Эксклюзив-Строй» за земли на нижнем ярусе Театральной площади. На территории уже больше шести лет «идет» строительство отеля, а сумма долга за аренду земли уже достигла более 800 тысяч рублей с учетом пени.

Первое заседание состоялось в начале ноября. Тогда арбитражный суд и вынес решение «прекратить производство по делу». В мэрии журналистам объяснили, что на месте отеля, наконец, появился фундамент. Это является основанием для того, чтобы отложить разбирательства. Но вернуть долги за землю застройщику все же придется, уверены в администрации.

Напомним, в сентябре этого года мэрия Красноярска подала иск в арбитражный суд с требованием расторгнуть договор аренды с застройщиком отеля-долгостроя. С 2011 года фирма-застройщик «Эксклюзив-Строй» задолжала 786 тыс. рублей за аренду земли общей площадью 8329 кв.м. Еще 160 тыс. рублей составляют пени.

Отметим, что о строительстве гостиницы на Театральной площади впервые заговорили в апреле 2011 года. Тогда же компания «Сибагропромстрой» приступила к подготовительным работам на площадке, а в ноябре 2012 году начала строительство. Планировалось, что это будет 4-х звездочная гостиница на 200 номеров. Но стройка остановилась.

В 2016 году стало известно, что строительством объекта займется компания «Сибиряк», которая выкупила фирму «Эксклюзив-строй». Генеральным директором компании является руководитель «Сибиряка» Владимир Егоров.

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