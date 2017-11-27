Екатеринбургскую мельницу ожидает демонтаж
Внутренних конструкций.
Внутренних конструкций.
Симановскую мельницу на улице Челюскинцев ожидает реставрация и приспособление под современные нужды. Соответствующий акт
Экспертная документация размещена на сайте областного Управления по охране и использованию объектов культурного наследия. Она предусматривает полный демонтаж современных внутренних конструкций здания, включая железобетонный каркас, перекрытия, лестницы, лестничные клетки и перегородки.
Вместо них планируется установить новый монолитный железобетонный фундамент, колонны, плиты перекрытия,
Заказчиком экспертизы выступила Первая
Симановская (которую также называют Макаровской) мельница была построена в конце XIX века. Она принадлежала городскому голове, известному
В советскую эпоху здание мельницы стало частью Свердловского мукомольного завода. В 80-х годах прошлого века памятник был реконструирован: надстроен пятый этаж над историческим объемом мельницы, изменена внутренняя планировка, появился встроенный железобетонный каркас.
В начале «нулевых» завод прекратил работу. В 2014 году новый собственник площадки снес элеватор, расположенный на территории мельницы. Год спустя градсовет Екатеринбурга рассмотрел проект
Строительство жилого квартала на месте мукомольного завода стартовало в 2017 году. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в мае строители приступили к демонтажу крыши одного из поздних пристроев, выходящих на Олимпийскую набережную.
Следует отметить, что реставрация памятника задумана в рамках строительства жилого комплекса «Макаровский квартал», которое ведет на данном участке «УГМК-Холдинг». Генеральным подрядчиком проекта выбрана группа компаний «Астра». По замыслу застройщика, там до 2021 года будет возведено 15 жилых корпусов. Первый дом предполагается сдать в IV квартале 2018 года.