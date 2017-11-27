Сообщения о рутении не помешают южноуральцам поставлять зерно в Китай
Сообщения о рутении не помешают южноуральцам поставлять зерно в Китай. Его качество не вызывает сомнений.
Сообщения о рутении не помешают южноуральцам поставлять зерно в Китай. Его качество не вызывает сомнений.
Управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщило о том, что Челябинская область пополнила список российских регионов, которым Китай разрешил поставлять зерно, как появились сообщения о выявлении рутения-106 на Южном Урале. Данная информация вызвала панику на зерновом рынке.
«Информируем, что зерно находится под контролем государства. ФГБУ “Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки” в постоянном режиме проводит лабораторные исследования зерна на показатели безопасности и качества и может подтвердить, что российское зерно в полном объеме соответствует самым жестким требованиям как российского законодательства, так и законодательства
Напомним, что ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» находится в ведении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и выступает в качестве методического центра, испытательной лаборатории, органа по сертификации в системе сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья и кормов.