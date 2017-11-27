Сообщения о рутении не помешают южноуральцам поставлять зерно в Китай

Управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщило о том, что Челябинская область пополнила список российских регионов, которым Китай разрешил поставлять зерно, как появились сообщения о выявлении рутения-106 на Южном Урале. Данная информация вызвала панику на зерновом рынке.

«Информируем, что зерно находится под контролем государства. ФГБУ “Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки” в постоянном режиме проводит лабораторные исследования зерна на показатели безопасности и качества и может подтвердить, что российское зерно в полном объеме соответствует самым жестким требованиям как российского законодательства, так и законодательства стран-импортеров по всем показателям качества и безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по Челябинской области.