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09:15 (мск), источник: Uralpress.ru

Сообщения о рутении не помешают южноуральцам поставлять зерно в Китай

Сообщения о рутении не помешают южноуральцам поставлять зерно в Китай. Его качество не вызывает сомнений.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщило о том, что Челябинская область пополнила список российских регионов, которым Китай разрешил поставлять зерно, как появились сообщения о выявлении рутения-106 на Южном Урале. Данная информация вызвала панику на зерновом рынке.

«Информируем, что зерно находится под контролем государства. ФГБУ “Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки” в постоянном режиме проводит лабораторные исследования зерна на показатели безопасности и качества и может подтвердить, что российское зерно в полном объеме соответствует самым жестким требованиям как российского законодательства, так и законодательства стран-импортеров по всем показателям качества и безопасности», — говорится в сообщении пресс-службы Россельхознадзора по Челябинской области.

Напомним, что ФГБУ «Центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» находится в ведении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и выступает в качестве методического центра, испытательной лаборатории, органа по сертификации в системе сертификации пищевых продуктов, продовольственного сырья и кормов.

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