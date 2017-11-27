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09:09 (мск), источник: Sputnik.by

Дробышевский: белорусская криптовалюта укрепит экономику

Партнер акселератора Insight и проекта CryptoMarketing Сергей Дробышевский рассказал радио Sputnik Беларусь о первой белорусской криптовалюте и ее возможных перспективах на внутреннем и мировом рынках.

ЦБ: $ 58.5318   +0.07 € 69.3309   +0.15 ММВБ: $ 58.3700   -0.08 € 69.6200   +0.38
Источник: Sputnik.by

Не секрет, что в мире происходит настоящая эпидемия новой золотой лихорадки, связанная с рынком криптовалют. На сегодняшний день в списке самых популярных криптовалют девять наименований. Возглавляет список пресловутый Bitcoin, чьи котировки внезапно взлетели еще весной.

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Беларусь не осталась в стороне от общемировых процессов. В июле в нашей стране случилась первая сделка, где платежным средством выступал Bitcoin. А теперь мы всерьез говорим о том, что в Беларуси есть своя собственная криптовалюта — Smart Taler.

«Эта валюта пока не объявлена широко. Все ждут изменений в белорусском законодательстве в том, что касается цифровой экономики. Помимо использования белорусской криптовалюты можно получить лидерство и в мировом масштабе. В случае, если положения, заложенные экспертами в проект декрета по высоким технологиям, будут утверждены, наша страна окажется в списке стран, которые наиболее прогрессивны в этом направлении», — сказал Дробышевский.

Как считает эксперт, ясность правового поля в сфере высоких технологий и использования криптовалют может привлечь инвесторов в нашу страну. Уже всерьез идут разговоры о подготовке мощностей для белорусской биржи криптовалют. Государство и бизнес именно сегодня, по мнению Дробышевского, должны работать вместе в том, что касается высоких технологий. Сейчас, по словам эксперта, мы находимся в точке принятия решения, которое в скором времени и укрепит и упрочит нашу экономику.

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