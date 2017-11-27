Дробышевский: белорусская криптовалюта укрепит экономику

Источник: Sputnik.by

Не секрет, что в мире происходит настоящая эпидемия новой золотой лихорадки, связанная с рынком криптовалют. На сегодняшний день в списке самых популярных криптовалют девять наименований. Возглавляет список пресловутый Bitcoin, чьи котировки внезапно взлетели еще весной.

Беларусь не осталась в стороне от общемировых процессов. В июле в нашей стране случилась первая сделка, где платежным средством выступал Bitcoin. А теперь мы всерьез говорим о том, что в Беларуси есть своя собственная криптовалюта — Smart Taler.

«Эта валюта пока не объявлена широко. Все ждут изменений в белорусском законодательстве в том, что касается цифровой экономики. Помимо использования белорусской криптовалюты можно получить лидерство и в мировом масштабе. В случае, если положения, заложенные экспертами в проект декрета по высоким технологиям, будут утверждены, наша страна окажется в списке стран, которые наиболее прогрессивны в этом направлении», — сказал Дробышевский.