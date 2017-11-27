Ильсур Метшин: «Новый директор ПАТП № 4 принял крепкое хозяйство»

Источник: Город Казань.KZN.RU

Напомним, им стал Айрат Исхаков, который ранее работал заместителем управляющего делами Аппарата Исполкома города.

И. Метшин отметил, что прежний руководитель предприятия Наиль Садриев остается помогать новому директору в должности советника.

По словам Мэра, ПАТП № 4 — одно из основных предприятий в сфере общественного транспорта, которое имеет славные традиции. Недавно предприятие отметило юбилей — 55-летие. «В трудные 90-е годы переходного периода, когда господддержки было мало, предприятие смогло сохранить не только долю участия на рынке перевозок, но и, что самое главное, коллектив, — сказал градоначальник. — На сегодня ПАТП № 4 контролирует почти четверть перевозок общественного транспорта на рынке. Айрат Хамитович принял крепкое хозяйство. Но это та отрасль, которая требует ежедневного внимания, поскольку связана с населением». Ильсур Метшин также отметил, что общественный транспорт — одно из приоритетных направлений городского хозяйства.

«Советник рядом, опыт за плечами у Айрата Хамитовича достаточный, пожелаем ему успешной эффективной работы», — добавил мэр.

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