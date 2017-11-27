Ильсур Метшин: «Новый директор ПАТП № 4 принял крепкое хозяйство»
(Город Казань KZN.RU, 27 ноября, Алсу Сафина). На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин представил нового директора «Пассажирского автотранспортного предприятия № 4».
(Город Казань KZN.RU, 27 ноября, Алсу Сафина). На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин представил нового директора «Пассажирского автотранспортного предприятия № 4».
Напомним, им стал Айрат Исхаков, который ранее работал заместителем управляющего делами Аппарата Исполкома города.
И. Метшин отметил, что прежний руководитель предприятия Наиль Садриев остается помогать новому директору в должности советника.
По словам Мэра, ПАТП № 4 — одно из основных предприятий в сфере общественного транспорта, которое имеет славные традиции. Недавно предприятие отметило юбилей — 55-летие. «В трудные 90-е годы переходного периода, когда господддержки было мало, предприятие смогло сохранить не только долю участия на рынке перевозок, но и, что самое главное, коллектив, — сказал градоначальник. — На сегодня ПАТП № 4 контролирует почти четверть перевозок общественного транспорта на рынке. Айрат Хамитович принял крепкое хозяйство. Но это та отрасль, которая требует ежедневного внимания, поскольку связана с населением». Ильсур Метшин также отметил, что общественный транспорт — одно из приоритетных направлений городского хозяйства.
«Советник рядом, опыт за плечами у Айрата Хамитовича достаточный, пожелаем ему успешной эффективной работы», — добавил мэр.
Справка
МУП «ПАТП № 4» основано в 1962 году, как филиал городского автотранспортного хозяйства № 1 и располагалось на территории бывших конюшен производственного объединения «Тасма». На сегодня ПАТП № 4 одно из старейших автотранспортных предприятий Казани. На предприятии работает более 800 человек, из которых более половины — водители, остальные сотрудники — кондукторы, технический и ремонтный персонал. В парке ПАТП № 4 находится 264 автобуса, которые обслуживают 21 маршрут (19 городских и 2 специальных сезонных). По итогам рейтинга предприятий Российской Федерации в 2015 году ПАТП № 4 завоевало два «золота», став победителем в номинациях «Показатели финансовой устойчивости и деловой активности» и «Показатели эффективности использования ресурсов».