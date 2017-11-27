Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Аэропорт Мумбаи установил рекорд мира по числоу рейсов за сутки
Собчак рассказала, как слова о Крыме повлияли на ее рейтинг
Лукашенко: Порошенко нарушил данное им слово
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Умерла актриса и певица Делла Риз
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
СМИ: Лопырева показала осиную талию в нижнем белье
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Юлия Высоцкая восхитила поклонников новой прической (фото)
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10:51 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин: «Новый директор ПАТП № 4 принял крепкое хозяйство»

(Город Казань KZN.RU, 27 ноября, Алсу Сафина). На деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин представил нового директора «Пассажирского автотранспортного предприятия № 4».

Источник: Город Казань.KZN.RU

Напомним, им стал Айрат Исхаков, который ранее работал заместителем управляющего делами Аппарата Исполкома города.

И. Метшин отметил, что прежний руководитель предприятия Наиль Садриев остается помогать новому директору в должности советника.

По словам Мэра, ПАТП № 4 — одно из основных предприятий в сфере общественного транспорта, которое имеет славные традиции. Недавно предприятие отметило юбилей — 55-летие. «В трудные 90-е годы переходного периода, когда господддержки было мало, предприятие смогло сохранить не только долю участия на рынке перевозок, но и, что самое главное, коллектив, — сказал градоначальник. — На сегодня ПАТП № 4 контролирует почти четверть перевозок общественного транспорта на рынке. Айрат Хамитович принял крепкое хозяйство. Но это та отрасль, которая требует ежедневного внимания, поскольку связана с населением». Ильсур Метшин также отметил, что общественный транспорт — одно из приоритетных направлений городского хозяйства.

«Советник рядом, опыт за плечами у Айрата Хамитовича достаточный, пожелаем ему успешной эффективной работы», — добавил мэр.

Справка

МУП «ПАТП № 4» основано в 1962 году, как филиал городского автотранспортного хозяйства № 1 и располагалось на территории бывших конюшен производственного объединения «Тасма». На сегодня ПАТП № 4 одно из старейших автотранспортных предприятий Казани. На предприятии работает более 800 человек, из которых более половины — водители, остальные сотрудники — кондукторы, технический и ремонтный персонал. В парке ПАТП № 4 находится 264 автобуса, которые обслуживают 21 маршрут (19 городских и 2 специальных сезонных). По итогам рейтинга предприятий Российской Федерации в 2015 году ПАТП № 4 завоевало два «золота», став победителем в номинациях «Показатели финансовой устойчивости и деловой активности» и «Показатели эффективности использования ресурсов».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Казань вступила в Ассоциацию по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР
Опрос: россияне предложили обучать школьников навыкам общения
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Вещи из шоу-рума реновации отдали старикам и сиротам
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь