Средняя зарплата в Казани выросла на 7,8%, реальная — на 4%

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 4%. Об этом заявил на аппаратном совещании в мэрии Казани заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Больше всего (в 1,3 раза больше средней по городу) получают работники электроэнергетики. Их доход в месяц — 52 137 рублей. Далее идут финансисты со средним доходом 50 723 рублей. В гостиничном бизнесе зарабатывают 30 103 рублей, работники сферы образования получают 29 807 рублей, здравоохранения — 28 261 рублей, работники малого бизнеса — 25 071 рублей.

Как отметил Шакиров, темп роста зарплаты бюджетников в рамках реализации «майских указов» президента России опережают среднегородской и составляет почти 11%.