Средняя зарплата в Казани выросла на 7,8%, реальная — на 4%
Средняя зарплата в Казани за 9 месяцев этого года достигла 39 187,7 рублей, что больше на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя зарплата в Казани за 9 месяцев этого года достигла 39 187,7 рублей, что больше на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 4%. Об этом заявил на аппаратном совещании в мэрии Казани заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.
Больше всего (в 1,3 раза больше средней по городу) получают работники электроэнергетики. Их доход в месяц — 52 137 рублей. Далее идут финансисты со средним доходом 50 723 рублей. В гостиничном бизнесе зарабатывают 30 103 рублей, работники сферы образования получают 29 807 рублей, здравоохранения — 28 261 рублей, работники малого бизнеса — 25 071 рублей.
Как отметил Шакиров, темп роста зарплаты бюджетников в рамках реализации «майских указов» президента России опережают среднегородской и составляет почти 11%.
Всего в этом году около 4 тыс. работников были выведены из «серой зоны». Численность безработных снизилась и составила 0,64%. На одного безработного в Казани приходится 3 вакансии. Наиболее популярные — строители, транспортники, рабочие на заводах.