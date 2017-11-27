Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла актриса и певица Делла Риз
Чем опасны йогурты
Названа «Мисс Вселенная – 2017» (фото)
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Медведев уволил зятя Ельцина
«Пиво достанем, а с йогуртом разберемся» Путин и Земан пошутили на тему санкций
Умер актер Николай Годовиков
Скарлетт Йоханссон — 33: редкие фото и неожиданные образы звезды
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
ВКС России сняли с «Раптора» стелс-шапку
СМИ: Лопырева показала осиную талию в нижнем белье
Редкий выход: Пелагея и ее муж вместе появились на публике
Юлия Высоцкая восхитила поклонников новой прической (фото)
"Переел шоколада": соцсети высмеяли Порошенко за призыв к России
СМИ: Жители поселка потребовали вернуть их в ДНР
«Ждать два года я была не готова». Монологи хозяев «вторичек»
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
10:48 (мск), источник: АиФ Казань

Средняя зарплата в Казани выросла на 7,8%, реальная — на 4%

Средняя зарплата в Казани за 9 месяцев этого года достигла 39 187,7 рублей, что больше на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 4%. Об этом заявил на аппаратном совещании в мэрии Казани заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Больше всего (в 1,3 раза больше средней по городу) получают работники электроэнергетики. Их доход в месяц — 52 137 рублей. Далее идут финансисты со средним доходом 50 723 рублей. В гостиничном бизнесе зарабатывают 30 103 рублей, работники сферы образования получают 29 807 рублей, здравоохранения — 28 261 рублей, работники малого бизнеса — 25 071 рублей.

Как отметил Шакиров, темп роста зарплаты бюджетников в рамках реализации «майских указов» президента России опережают среднегородской и составляет почти 11%.

Всего в этом году около 4 тыс. работников были выведены из «серой зоны». Численность безработных снизилась и составила 0,64%. На одного безработного в Казани приходится 3 вакансии. Наиболее популярные — строители, транспортники, рабочие на заводах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
9 типов «неправильных» мужчин, с которыми женщина перестает быть собой
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»
ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на подлодке
Обвиняемого в 60 убийствах не выдали России из-за аэрофобии
Жаров назвал «большой сказкой» анонимность в интернете
Сотрудник МВД уволен после пропажи 50 млн руб. из вещдоков
МИД предупредил об угрозе «апокалиптического» сценария для КНДР
Опрос: россияне предложили обучать школьников навыкам общения
Спорт
Глушаков и Акинфеев на допинге? Сборную РФ хотят оставить без ЧМ Информатор ВАДА Григорий Родченков обвиняет 34 российских футболиста в «государственной программе допинга»
Авто
В Москве сгорели пять внедорожников «Мерседес» на 20 млн рублей Пожар был ликвидирован минувшей ночью, никто не пострадал. Материальный ущерб устанавливается, по факту происшествия проводится проверка
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер Николай Годовиков Исполнителю роли Петрухи в знаменитом советском фильме «Белое солнце пустыни» было 67 лет
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Жилье под вопросом. Подорожает ли ипотека из-за новых требований ЦБ
Не гетто и не «бабушкин» вариант. Где в России дешевле всего снять квартиру
Леди
Самые скандальные платья в истории моды Иногда скандал делает платье легендой. Вспоминаем самые скандальные платья в истории моды
Дети
День матери 2017: как Летучая, Гагарина, Лазарев и другие звезды поздравили мам с праздником Многие знаменитости поделились с поклонниками снимками из личного архива.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь