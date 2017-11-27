Реконструкция Речного вокзала обошлась бюджету в 402 млн рублей

Согласно им, окончательная стоимость проекта составила 402 млн руб., изначально объем работ оценивался в 420 млн руб. Также господин Решетников уточнил в краевом правительстве подразделение, которое станет балансодержателем реконструируемого объекта. Если изначально объект был на балансе краевого центра охраны памятников, то теперь он, как и предсказывал «Ъ», передан Пермскому краеведческому музею.



1 декабря в здании Речного вокзала откроется мультимедийная экспозиция «Россия — моя история». Из краевого бюджета на проект выделено 144 млн рублей. Еще 120 млн рублей — вложения основного инвестора — ПАО «Газпром». Позже краевые власти направили на субсидирование проекта еще 40,5 млн руб. Эти средства разрешено направить на оплату труда и расходных материалов, сувениров и канцелярии, коммунальных услуг и услуг связи, содержание здания, уплату налогов. Реализацией проекта в Перми занимается учрежденное региональным минкультом АНО «Агентство новых технологий».