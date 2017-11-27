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10:45 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе расселят аварийный дом на Коммунистической

Он признан не подлежащим реконструкции, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Этот дом включили в перечень многоквартирных аварийных домов, расселяемых по Республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2015−2018 годы.

Дом № 63 по улице Коммунистической состоит из двух строений (литер А, литер Б) — их построили в 1917 году.

По информации Минкультура РБ, дома являются памятниками архитектуры и включены в Перечень объектов культурного наследия.

Отмечено, что до расселения, жителям дома с проблемным здоровьем предложили переехать в Чрезвычайный фонд города Уфы. Однако жители от переезда отказались.

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