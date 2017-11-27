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15:09 (мск), источник: Деловое сообщество

Бульвар Комарова в Ростове планируют застроить многоэтажками

На бульваре Комарова в Ростове-на-Дону между проспектом Космонавтов и улицей Добровольского планируют построить общественно-деловой комплекс с отдельной функцией жилья. Об этом стало известно в ходе градостроительного совета при градоначальнике Виталии Кушнареве, который собрал представителей творческих, общественных и проектных организаций, бизнес-сообщества, работников министерства культуры, министерства строительства, архитектуры и территориального развития региона.

Для реализации проекта Городская Дума должна внести изменения в Правила землепользования и застройки Ростова-на-Дону в части изменения указанной территориальной зоны на зону многофункциональной общественно-жилой застройки второго типа. Для выявления заключения по проекту и был созван Градостроительный совет.

По мнению проект-менеджера ООО УК «Норд-Вест» Никиты Пендюрина, бульвар Комарова сейчас не отвечает современным требованиям, которые предъявляются к зонам отдыха городского населения, а также не сочетается с возводимыми здесь в последние годы зданиями торгово-развлекательной направленности. Напомним, в западной части данного отрезка работает гипермаркет «Окей», а в восточной возводится ТРЦ «Парк» площадью 50 тыс. кв. м.

«Мы представляем пример современного комплексного подхода к использованию частными собственниками принадлежащих им земельных участков в черте города. Данный подход сочетает застройку собственной территории с развитием окружающих муниципальных пространств», — сказал Никита Пендюрин. Также инвестор планирует использовать прогрессивные технологии ландшафтного проектирования.

«Мы решаем судьбу очень значимой для города территории, которая должна стать центром притяжения для жителей района с населением около 240 тыс. человек. Так сложилось, что эта территория многие годы не развивалась и не обустраивалась. Ряд размещенных там в советское время объектов практически утратил свое функциональное назначение. Инвестор предлагает проект, который может в корне изменить ситуацию. В случае одобрения и реализации проекта горожане получат место, где созданы комфортные условия для проживания, деловой активности и досуга», — отметил градоначальник Виталий Кушнарев.

В ходе обсуждения Градостроительный совет большинством голосов в целом одобрил предложения инвестора и принял решение вернуться к рассмотрению данного вопроса на следующем заседании с учетом высказанных замечаний и предложений.

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