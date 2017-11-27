Бульвар Комарова в Ростове планируют застроить многоэтажками
На бульваре Комарова в
На бульваре Комарова в
Для реализации проекта Городская Дума должна внести изменения в Правила землепользования и застройки
По мнению
«Мы представляем пример современного комплексного подхода к использованию частными собственниками принадлежащих им земельных участков в черте города. Данный подход сочетает застройку собственной территории с развитием окружающих муниципальных пространств», — сказал Никита Пендюрин. Также инвестор планирует использовать прогрессивные технологии ландшафтного проектирования.
«Мы решаем судьбу очень значимой для города территории, которая должна стать центром притяжения для жителей района с населением около 240 тыс. человек. Так сложилось, что эта территория многие годы не развивалась и не обустраивалась. Ряд размещенных там в советское время объектов практически утратил свое функциональное назначение. Инвестор предлагает проект, который может в корне изменить ситуацию. В случае одобрения и реализации проекта горожане получат место, где созданы комфортные условия для проживания, деловой активности и досуга», — отметил градоначальник Виталий Кушнарев.
В ходе обсуждения Градостроительный совет большинством голосов в целом одобрил предложения инвестора и принял решение вернуться к рассмотрению данного вопроса на следующем заседании с учетом высказанных замечаний и предложений.