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15:25 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове запустили безналичную оплату проезда в маршрутке № 77

С 27 ноября владельцы транспортных карт смогут безналично оплачивать проезд в маршрутке № 77. Об этом сообщает пресс-служба Агентства развития платежных систем.

Как отметил заместитель генерального директора «АРПС» Алексей Торицын, он надеется, что такой шаг повысит популярность безналичной формы оплаты проезда.

При оплате проезда в маршрутных такси дифференцированный тариф применяться не будет. Стоимость одной поездки при оплате картой на маршруте составит 24 рубля для всех категорий транспортных карт.

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