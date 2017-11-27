В Ростове запустили безналичную оплату проезда в маршрутке № 77
С 27 ноября владельцы транспортных карт смогут безналично оплачивать проезд в маршрутке № 77. Об этом сообщает
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С 27 ноября владельцы транспортных карт смогут безналично оплачивать проезд в маршрутке № 77. Об этом сообщает
Как отметил заместитель генерального директора «АРПС» Алексей Торицын, он надеется, что такой шаг повысит популярность безналичной формы оплаты проезда.
При оплате проезда в маршрутных такси дифференцированный тариф применяться не будет. Стоимость одной поездки при оплате картой на маршруте составит 24 рубля для всех категорий транспортных карт.