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13:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловский бюджет обогатят азартные игроки

На 9 миллионов рублей.

Источник: УралИнформБюро


Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 27 ноября привели в соответствие с федеральным документом областной закон, касающийся налогов на игровой бизнес. Он усиливает контроль за букмекерскими конторами и тотализаторами, а также повышает налоговую ставку, передает «Уралинформбюро».

Внесение изменений в статью № 2 регионального закона «Об установлении на территории Свердловской области налога на игорный бизнес» парламентарии приняли единогласно. Благодаря документу, бюджет региона пополнился на 8,9 миллиона рублей. Таким образом, поступления от налога на игорный бизнес в бюджет региона в 2018 году, по прогнозу, составят 18,1 миллиона рублей.

Впрочем, вливания от тотализаторов и букмекерских контор могли быть в десятки раз больше. По данным регионального УФМС, на Среднем Урале работает 111 таких организаций, но в области зарегистрированы лишь 14 из них. Остальные числятся в других субъектах федерации, где и платят налоги.

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