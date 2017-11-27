КСП: новосибирские службы по уборке снега неэффективно расходовали бюджетные средства

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирска выявила ряд нарушений, в том числе неэффективное расходование бюджетных средств, в работе двух дорожно-эксплуатационных учреждений (ДЭУ), которые отвечали за уборку снега в городе в декабре 2016 года, когда в Новосибирске из-за обильных осадков был объявлен режим ЧС, говорится в отчетах КСП.

«В справках об объемах выполненных работ по муниципальному заданию за 2015−2016 годы количество часов работы спецтехники ДЭУ № 3 завышено на 14,9%, что привело к завышению объема работ на 2 млн рублей и объема списанного топлива. <…> Отчет с обоснованием закупки у единственного поставщика не размещен в Единой информационной системе в период введения режима ЧС в декабре 2016 года», — говорится в отчете по работе ДЭУ № 3.

КСП отмечает, что эффективность расходования бюджетных средств, направленных на уборку снега и наледи, находится на среднем уровне.

«Зафиксированные в ходе проверки несоответствия и искажения показывают, что отчетная информация о деятельности ДЭУ № 5 искажена настолько, что не позволяет в полной мере корректно оценить эффективность расходования бюджетных средств. При этом набор уже выявленных несоответствий свидетельствует о неэффективном расходовании бюджетных средств в части ГСМ, запасных частей, и сохранности имущества», — отмечается в отчете по ДЭУ № 5. Палата инициировала привлечение главного бухгалтера организации к административной ответственности.