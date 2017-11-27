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15:17 (мск), источник: АиФ Казань

В мэрии Казани рассказали, где появятся новые торговые центры

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2017 года составил 352 млрд рублей. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии Казани заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Источник: Аргументы и факты

Это на 2,6% больше, чем в прошлом году.

По словам Шакирова, ежегодно увеличивается количество новых торговых объектов.

«В этом году завершается строительство трех новых гипермаркетов сети “Лента”, началось строительство гипермаркета “Касторама”, презентован новый ТЦ на ул. Павлюхина. Расширяется линейка мировых брендов, представленных в розничной сети города. Один из последних Uniqlo — крупнейшая мировая сеть одежды», — сообщил Шакиров.

Также, напомним, на территории недействующих корпусов КМПО по проекту инвестора ООО «ТрейдСквер» планируется строительство торгово-развлекательного комплекса «Авиатика». Он откроется в конце 2018 года и обещает стать крупнейшим в городе. Помимо ТЦ там будет развлекательный центр с авиатрубой, скалодром, фитнес-центр и многое другое.

ТРЦ на ул. Павлюхина должны достроить к 2020 году. Там появится гипермаркет «Лента» и 150 магазинов. Он будет расположен на месте бывшего трамвайного парка, рядом с ЖК «Сокольники». Стоимость проекта — 6,5 млрд рублей.

Что касается «Касторамы», то новый гипермаркет товаров для дома появится недалеко от МЕГИ — на территории микрорайона № 5 жилого района «Седьмое небо». По предварительным данным, он должен открыться в 2019 году.

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