Московский метрополитен может расторгнуть договор с оператором рекламы

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что компания задерживает предоставление новой банковской гарантии взамен текущей, срок которой истекает 1 декабря 2017 года.

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По условиям договора через 10 календарных дней с момента истечения срока текущей банковской гарантии ГУП «Московский метрополитен» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Пресс-служба столичного метрополитена

Договор на право размещения и распространения рекламы в московском метро заключен 26 сентября 2016 года по результатам открытого аукциона, напомнили в пресс-службе. В конце декабря 2016 года новый оператор начал размещать рекламу в вагонах и вдоль эскалаторов.