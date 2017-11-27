Московский метрополитен может расторгнуть договор с оператором рекламы
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Столичный метрополитен может в одностороннем порядке расторгнуть договор с оператором рекламы ООО «Трейд компани», сообщили в понедельник в
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Столичный метрополитен может в одностороннем порядке расторгнуть договор с оператором рекламы ООО «Трейд компани», сообщили в понедельник в
Там отметили, что компания задерживает предоставление новой банковской гарантии взамен текущей, срок которой истекает 1 декабря 2017 года.
По условиям договора через 10 календарных дней с момента истечения срока текущей банковской гарантии ГУП «Московский метрополитен» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Договор на право размещения и распространения рекламы в московском метро заключен 26 сентября 2016 года по результатам открытого аукциона, напомнили в
Предыдущий договор на право размещения средств рекламы с ООО «Авто Селл», заключенный в 2011 году, был расторгнут метрополитеном в одностороннем порядке в июле 2015 года по причине невыполнения компанией своих обязательств. Общий долг компании перед метрополитеном по состоянию на 30 июня 2015 составил 1,124 млрд рублей.