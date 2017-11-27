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15:21 (мск), источник: ТАСС

Московский метрополитен может расторгнуть договор с оператором рекламы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Столичный метрополитен может в одностороннем порядке расторгнуть договор с оператором рекламы ООО «Трейд компани», сообщили в понедельник в пресс-службе подземки.

Источник: РИА "Новости"

Там отметили, что компания задерживает предоставление новой банковской гарантии взамен текущей, срок которой истекает 1 декабря 2017 года.

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По условиям договора через 10 календарных дней с момента истечения срока текущей банковской гарантии ГУП «Московский метрополитен» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
Пресс-служба столичного метрополитена

Договор на право размещения и распространения рекламы в московском метро заключен 26 сентября 2016 года по результатам открытого аукциона, напомнили в пресс-службе. В конце декабря 2016 года новый оператор начал размещать рекламу в вагонах и вдоль эскалаторов.

Предыдущий договор на право размещения средств рекламы с ООО «Авто Селл», заключенный в 2011 году, был расторгнут метрополитеном в одностороннем порядке в июле 2015 года по причине невыполнения компанией своих обязательств. Общий долг компании перед метрополитеном по состоянию на 30 июня 2015 составил 1,124 млрд рублей.

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